Mannima alustas pikamaasuusatamise sarja pooltõbisena

24. jaanuar 2017

Pikamaasuusatamise sarja Worldloppet avaetapil Austrias Dolomitenlaufil pooltõbisena 42 kilomeetrit vähem kui kahe tunniga läbi kihutanud Tatjana Mannima jäi esimesena pjedestaalilt välja.

“Pjedestaalikoht on ikka pjedestaalikoht ja seal tahaksin ma igal maratonil olla. Aga arvestades mu tänast seisu, tuleb ka neljanda kohaga rahule jääda,” sõnas Mannima eile.

Mägedes poolkinnise “hapnikukraaniga”

Mõned nädalad tagasi pärast Skandinaavia karikaetapil saadud 14. kohta rääkis Mannima, et on tõusnud heasse vormi ning ootab kannatamatult maratone. “Põhiline on mitte haigeks jääda,” tõdes ta.

Ometigi tuli just vahetult enne avastarti tõbi kallale. “Sain ikkagi lastelt viimastel päevadel enne kodunt ärasõitu mingi viiruse külge. Õhk ei käi korralikult läbi ja nohu on ka tugev. Seepärast tuli pühapäevane sõit mulle väga raskelt,” sõnas ta, lisades, et olukorra muutis keerukamaks ka asjaolu, et Dolomitenlauf sõideti hõredama õhuga mäestikus 1200-1500 meetri kõrgusel.

Et Mannima eelmise hooaja teise tütre sünni tõttu vahele jättis, ei olnud tal seekord ka stardikoht päris esimestes ridades. Prantslanna Aurelie Dabudyk ja šveitslanna Rahel Imoberdorf pääsesid juba stardist kõikidelt naiskonkurentidelt eest ning püsisid seal võistluse lõpuni. Mannima trügis esimestel kilomeetritel mööda eespool startinud temast aeglasematest meestest. “Selle peale kulus ka lisaenergiat. Sain kätte [šveitslanna] Seraina Boneri ja sõitsin mõnda aega temaga koos, aga sain siis aru, et tema tempo on mulle praeguses seisus liiast. Suure osa rajast suusatasin seekord päris üksi,” rääkis ta maratoni käigust.

Finišisse jõudis Mannima Dabudykist, kes võitis Dolomitenlaufi teist aastat järjest, pisut rohkem kui viis minutit hiljem. Pjedestaalist lahutas teda üle kolme minuti. Küll aga suutis ta selja taha jätta ühe põlistest konkurentidest − itaallanna Antonella Confortola, kes teatesõidus võitnud nii olümpiapronksi kui ka maailmameistrivõistluste hõbeda ja pronksi.

Neljanda koha eest sai Mannima pikamaasuusatamise sarja arvestuses 50 punkti.

Pingeline võistlusgraafik

Eile veel Dolomitenlaufi finišipaigas Obertilliachis, mis on norralasest laskesuusatamiskuulsuse Ole Einar Bjoerndaleni kodu- ja lemmiktreeningpaik, viibinud Mannima rääkis, et püüab lähipäevade jooksul selgusele jõuda, kas tervis võimaldab tal pühapäeval startida 70 km pikkusel, maailma ühel tuntumal − Marcialonga suusamaratonil. See võistlus on kuulus eelkõige mitme kilomeetri pikkuse järsu serpentiinina kulgeva lõputõusuga.

“Tervet sarja silmas pidades ei tahaks loobumisega punkte kaotada ja konkurente eest ära lasta. Samas võib haigena võistlemine terve hooaja ära rikkuda. Pean hindama, kui kiiresti haigusest taastun,” arutles ta.

Pikamaasuusatamise sarjas järgnevad Marcialongale nädalaste vahedega König Ludwig Lauf Saksamaal ja La Transjurassienne Prantsusmaal. Alles siis tuleb kahenädalane paus enne Tartu maratoni.