Kiviõlis panid autod ennast mäejalamil joonele

24. jaanuar 2017

Nädalavahetusel toimus Kiviõli seikluskeskuses võistlus, kus katsetati, kui kiiresti saab auto või mootorsaaniga mäel sadakonna meetri kõrgusele.

Sel laupäeval ei sõidetud Kiviõli seikluskeskuse pikkadel laskumisradadel mitte mäest alla, vaid sootuks üles: autod ja mootorsaanid tegid 100,5meetrisel lõigul ehk kuueteistkümnendikul miilil proovi, kes on kangem ja kiirem.

Ilmaga vedas

“Meil oli tohutult õnnestunud võistlus,” kiitis korraldaja Roland Kivitare, tunnistades, et suur osa selles oli ka vedamisel. Kevadepoolsel talvel, kui plusskraadide vahele miinust poetab, satuti just sellele nädalavahetusele, mil olid kerged miinuskraadid, mis hoidsid rada pudruks muutumast. “Isegi pärast kõiki neid starte oli rada veel nii tugev, et keegi põhja peale kinni ei jäänud,” oli Kivitare võistlustingimustega Kiviõlis väga rahul ja lubas, et kasutab keskuse külalislahkust ka järgmisel aastal.

Kokku startis “GoPro UpHill Snow Drag 2017″ nime kandval võistlusel 41 autot ja 21 mootorsaani. Esmalt läbisid kõik võistlejad ajasõiduga kaks ringi. Sellele järgnesid elimineerimissõidud, kus rajal olnud kahest autost pääses edasi vaid kiirem.

Nii toimus lõpuks finaal, kus vastamisi olid kaks paremat: Siim Voznesenski ja Janek Veevo, Subaru Impreza ja Audi A5. Võitjana väljusid Voznesenski ja Subaru, ehkki vahe oli vaid 0,009 sekundit.

Saanidel olid vastamisi Joonatan Sumero ja Joosep Kaskema, mõlemad sarnase tehasevarustusega saaniga, nagu kord ette nägi. Selles duellis oli kiirem Sumero.

Ehkki sama klubi korraldab ka suviseid kiirendusvõistlusi, tõdes Kivitare, et vaid üksikud nimed olid tuttavad ning peamiselt oli tegu siiski selliste sõitjatega, kes igapäevaselt ralliroolis silma ei paista.

Ka masinad, mis sõidavad, on pigem tavalisest veidi võimsamad tänavasõidumasinad, mitte võistluse tarbeks eraldi üles ehitatud autod ja saanid. “Selle liini hoidmine on meie arvates õige ja oluline, et proovima saavad tulla need, kes tahavad,” lisas ta.

100,5meetrine distants tuleb miilidest: kui suvise kiirendusvõistluse pikkus on veerand miili ehk 400 meetrit, siis talvel sõideti sellest omakorda veerand ehk kuueteistkümnendik miilist.

Kohapealne looming

Säärane kiirendusvõistlus mäkke ei ole maailmas väga levinud harrastus. Ilmselt seda ühel ja teisel pool küll mingil määral tehakse − näiteks Dubais sõidetakse liivas −, aga see, kuidas siin võisteldakse, on kodukootud ja kohapeal välja mõeldud formaat.

Alguse sai selline võistlus samuti Ida-Virumaalt − Kohtla-Nõmme talvekeskusest, kus autoklubi oma talvepäevade raames katsetas, kas selline sõit võiks üldse kõne alla tulla. Toona oli maas poole meetri jagu lund, mis autoga kinni sõideti. “Siis saime aru, et sellisel kujul seda teha ei saa: vaja on korralikult ette valmistatud suusarada,” tõdes Roland Kivitare.

Nii sõidetigi 2014. ja 2015. aastal Kuutsemäel, kus võideldi kehvade lumeoludega, ning mullu jäi võistlus lumepuudusel sootuks pidamata. “Sel aastal läks kõik täkkesse,” oli Kivitare rahul. Ta lubas, et ka järgmisel aastal sõidetakse jaanuaris Kiviõlis ning siis püütakse seda teha senisest veelgi põnevamalt ja vaatemängulisemalt.

Kokku käis sel aastal tasuta üritust vaatamas hinnanguliselt 1000 inimest. Võistlust sai jälgida ka GoPro Facebooki lehelt otseülekandena, kus seda vaatas 4500 inimest. Peale selle sai otsepilti jälgida läbi Delfi portaali; sealsed vaatajanumbrid pole veel teada.