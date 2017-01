Põhjarannik teisipäeval, 24. jaanuaril

24. jaanuar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab põhjalikult sellest, kuidas toimus läinud reedel Kohtla-Järve Kultuurikeskuses suurejooneline Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmise pidu. Kultuuriminister Indrek Saare sõnul langes liisk Kohtla-Järve kasuks sel põhjusel, et keskuse renoveerimist tunnustas mullu ka muinsuskaitseamet. “Aga suure tõenäosusega plaanitakse lähiaastatel ka Sillamäel gala korraldamist,” sõnas Saar.

* Lugeda saab sellestki, et Narva-Jõesuu aktiivsed elanikud pole rahul sellega, et nende kodulinn ühineb Vaivara ja mitte Narvaga. Kuigi volikogu tegi läinud aasta lõpus otsuse Vaivaraga liitumiseks, väidavad aktivistid, et see ei ole kooskõlas suure osa elanike sooviga, sest elanikkond tunneb suuremat sidet piirilinna, kui Vaivara vallaga. Seoses sellega palus initsiatiivgrupp oma peamister Jüri Ratasele saadetud pöördumises põhjalikult kaaluda enne, kui kuurortlinna liitmine Vaivaraga heaks kiita.

* Mitmeid aastaid tühjalt seisnud Narva äripargis avati lõpuks esimene ettevõte – Toyota autosid müüv keskus. Äripärgi omanik Priit Kotkas loodab, et see julgustab teisigi Eesti ettevõtjaid seal oma kanda kinnitama.

* Kolumnist ja geograaf Mait Sepp kurdab, et Ida-Virumaast on küll palju raamatuid kirjutatud, ent neid pole kuigi lihtne kätte saada. Ta kirjutab: “Häda on selles, et iga seltskond nikerdab oma raamatuid kirjutada suhteliselt väikeses sõpruskonnas ja info nende tegemiste kohta liigub pühendatute ringist väljapoole üsna katkendlikult.”