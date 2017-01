Põhjarannik laupäeval, 21. jaanuaril

21. jaanuar 2017

* Ida-Virumaa omavalitsusjuhid on eri meelt küsimuses, kas riigi poolt vallavanematele, linnapeadele ja volikogu esimeestele lubatud aastapalgasuurune hüvitis oli omavalitsuste ühinemisel liikumapanevaks jõuks või mitte. Kui Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid leiab, et just ahnus saada raha ja hirm sellest ilma jääda, saidki määravaks ühinesmisotsuste sünnil, siis Mäetaguse vallavanema Tauno Võhmari meelest kaalusid üle ikkagi sisulised argumendid.

* Saksa toidu- ja kultuuriajakirjanik Jürgen Sorges kirjutas ajakirjas Kulinariker.de, et Narvas on keeruline tipprestorani pidada, aga Rondeeli meeskonnal on see õnnestunud. Jaanuaris Saksa toiduajakirjas ilmunud arvustus kandis pealkirja “”A5/320″: Kõrgem kulinaaria-matemaatika Rondeeli restoranis”. Tänane Põhjarannik selgitab, miks sai arvustus just sellise pealkirja.

* Põhjarannniku nädalalõpulisas on lugu ema juurde Ida-Virumaale pikemale jõulupuhkusele tulnud Siisi Saetaluga, kelle kodu on ekvaatori lähedal Ugandas. Riigis, kuhu ta sattus juhuslikult kohvikut pidama ja kus peab nüüd juhuse tahtel kolme pesupoodi.