Eesmärk pühitseb abinõu

21. jaanuar 2017

Selle üle, kas omavalitsuste ühinemisel valla- ja linnajuhtide aastapalgaga ülekuldamine on põhjendatud ja õiglane või mitte, võibki vaidlema jääda.

Selge on aga see, et rahasumma, mis selleks kulub, on kümneid, kui mitte rohkem kordi väiksem sellest, mis kuluks siis, kui Eestisse jääks ka pärast sügisel toimuvaid kohalikke valimisi alles endiselt üle kahesaja omavalitsuse.

Meeldib seda kellelegi tunnistada või mitte, aga praegusel juhul kipub pika staažiga Vaivara vallajuhil Veikko Luhalaiul õigus olema. Ta on veendunud, et vallajuhtide “äraostmiseta” poleks niivõrd ulatuslikku omavalitsuste ühinemist toimunud. Valitsuse tegevusest kumab ilmselgelt läbi Machiavelli kuulus tees: eesmärk pühitseb abinõu.

Vale oleks üldistada seda kõikide omavalitsusjuhtide kohta, ent ei ole kahtlust, et superpreemiata oleks kõlanud neid jutte, miks ikkagi ühinemine pole võimalik ning kuidas tuleks veel ja veel uuringuid ning analüüse teha, kordades rohkem.

Jääb üle vaid loota, et need tavalisest suuremad rahasummad, mis omavalitsusjuhtidele laekuvad, ei tekita kohapeal kiusu ega kadedust, mis võib vallandada niigi väheste aktiivsete kohalike inimeste seas asjatuid tülisid.

Kõige selgema ja kiretu hinnangu sellele, mida praegused omavalitsusjuhid, kes viisid läbi ühinemised, väärt on, annavad 15. oktoobri valimistulemused. Kõigil ei pruugi seal hästi minna, sest ühinemine, mis võib olla ratsionaalne ja mõistlik, ei pruugi tuua populaarsust ning hääli valimistel. Seda arvestades ei pruugi tavapärasest suurem hüvitis ka väga põhjendamatu ja ebaõiglane olla.