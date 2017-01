“Mis maal Kirde-Eesti ikkagi asub?”

19. jaanuar 2017

Esmaspäeval osalesin ETV+ Narva stuudiost edastatud otsesaates “Rahvale läheb korda” (“Narodu važno”), kus kaaluti Ida-Viru estlandiseerumise probleemi. Siin on minu väga subjektiivne “reisikiri” sellest saatest.

Mul on telekogemus olemas, aga kuidagi on seni õnnestunud elada nii, et otsesaates pole varem viibinud.

Rahvale läheb korda?

“Kirde-Eesti linnades on kodanike arv väiksem kui mittekodanike oma, aga eestlasi on üldse nii vähe, et nutma ajab. Peamine keel on vene ja peamine poliitiline püha 9. mai. Uus aasta saabub tund enne südaööd. Meil on teistsugune ajalugu ja teistsugused ajalookangelased kui eestlastel, aga maailma mastaapi konfliktide küsimuses toetame pigem Venemaad kui Eestit. Eestlased pelgavad meie juurde sõita ja ka me ise ei ole eriti varmad.

Niisiis: mis maal Kirde-Eesti ikkagi asub? Kas see on ikka Eesti? Kas on vaja ületada ajaloolised ja kultuurilised erinevused, mis on ülejäänud Eestiga võrreldes, ja kui “jah”, siis kuidas seda teha? Või jätta asjad nii, nagu on? Kas Kirde-Eestis saab ehitada ilma eestlasteta Eestit ja milline see saab olema − meie, Eesti kirdeosa?” sellise seksika tekstiga reklaamisid saatejuhid Jüri Nikolajev ja Sergei Stepanov oma otsesaadet “Rahvale läheb korda” (“Narodu važno”), kuhu mind kutsuti.

Nõnda siis, kui mulle helistas hea tuttav Stepanov ja tegi ettepaneku olla üks kahest saate külalisest, olin kohe nõus. Elu on liiga lühike, et huvitavatest väljakutsetest loobuda! Pealegi tekkis ühtlasi esimest korda võimalus kaeda, kuidas ETV+ Narvas töötab. Olgu aga kohe öeldud, et ma ei ole 100 protsenti kindel selle telekanali olemasolu vajaduses.

Milleks putinlik propagandaüritus?

Saatejuhid unustasid saate alguses mainida, miks just need külalised saatesse kutsuti, keda kutsuti, aga pisukest aimu võib saada TÜ Narva kolledži juhi Kristina Kallase Facebooki postitusest samal päeval, kus ta kirjutab: “Täna võib minna esimest korda ETV+ ajaloos stuudios käsikähmluseks, sest saates “Народу важнo” tuuakse ühte ruumi kokku Teet Korsten ja Oleg Kultajev. Üks Ida-Virumaa kõige suurem eestlane ja teine kõige ehedam nõukogude inimene. Põnev!!!”

See “kõige suurem eestlane” jäägu Kallase südametunnistusele, aga mida tähendab “kõige ehedam nõukogude inimene” Oleg Kultajevi kohta? Juba enne saadet heli katsetamise ja selle ajal, kui operaatorid vaatasid, kuidas saate osalised stuudios välja näevad, selgus, et Kultajevile näiteks ei meeldi see roll, mis õigeusule on tänapäeva Putini-Venes antud. Ses küsimuses ei ole mul küll talle midagi vastu vaielda.

Aga ma võin oletada, et üks põhjusi, miks ta saatesse kutsuti, oli see, et mullu korraldas ta Sillamäel ürituse “Surematu polk”, kus inimesed kannavad sõjas langenute pilte. Ja neil fotodel peaksid olema need, kes Nõukogude kodumaa eest langesid. Tähendab siis mitte näiteks Eesti metsavennad, kes nõukogude okupante saboteerisid.

Iseenesest võib “Surematu polk” Venemaal mõistetav üritus olla. Algul sündiski see rahvaalgatuse korras ja sellega oli okei − kuni… riik, kes samal ajal okupeeris osa Ukrainast ja korraldab siiani selle riigi teises osas sõjategevust, muutis selle oma ametliku propaganda osaks. Miks oli vaja sellist üritust korraldada Sillamäel ja kust teadsid sinna just õigeks ajaks ilmuda mitmete Vene propagandakanalite esindajad kaameratega?

Saate alguses oli mu saatepartner viks ja viisakas. Hakkas näiteks hoopis rääkima rahvaste sõprusest − viidates ETV+ tunnuslausele, mis kõlab: “Koos oleme plussis.” Saade tundus mulle liiga uimerdav, seega tõin sinna ise sisse selle “Surematu polgu” teema. Tundus, et saatejuhid polnud suuremaks intriigiks valmis − ehkki olid ise kokku kirjutanud sellise intrigeeriva sissejuhatuse.

Facebook elevil

Üks mu sõber seletas Facebookis: “Sa üritasid seda (loe: et Kultajev on šovinist) öelda ja ma sain aru, mida sa öelda tahtsid. Saatejuhid üritasid sinu mõttekäiku summutada. Nad kardavad seda, see ei ole neile kasulik.” Ja too sõber leiab, et selline poliitika on telekanali programmiks, sest mõelge − kui kõik mitte-eestlased hakkaksid üdini eestimeelseks ja valdaksid ka riigikeelt, kaoks vajadus ETV+ järele ära! Samas sellist lootust ju pole…

Ja ega keegi ei tahakski elada riigis, kus kõik mõtlevad nagu üks − see oleks ikka liiga “1984”.

Saates, muide, ei läinud löömaks, nagu Kallas ennustas. Aga Facebookis käib andmine edasi ja kui kedagi huvitavad Sillamäe linnavolikogu saadiku Kultajevi tegelikud seisukohad − teles püüdis ta jätta tasakaalukamat muljet −, lugege tema ja tema venna kommentaare Kallase Facebooki lehelt.

Saade lõppes Nikolajevi sõnadega: “Nii jätkuvad meil kokkupuutepunktide otsingud.”

Kõnealune saade on järelvaadatav aadressil http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/narodu_vazhno/saated/fac6ef52-7fe5-419a-b235-5796826a524f/narodu-vazhno-daleko-li-do-estonii