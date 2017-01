Jõhvilased väärivad tänapäevast tervisekeskust

19. jaanuar 2017

Põhjarannikus 18. jaanuaril ilmunud Jõhvi volikogu liikme Vjatšeslav Šlõki arvamusartikli “Mure tervise pärast või ärihuvid” oleks kirjutanud justkui inimene, kellel puudub ligipääs infole ning kes seetõttu ei saa aru, mis Jõhvi vallas toimub.

Veider oli lugeda Šlõki süüdistust selle kohta, justkui oleks kujunenud mingi imelik otsuste vastuvõtmise praktika. Keegi kuskil millegipärast otsustas nii (tervisekeskuse loomise Jõhvi − toim.) ja pärast esitatakse see otsus kui valmisvariant ilma spetsiaalselt moodustatud töögrupi analüüsita vastuvõtmiseks saadikutele, kellelt nõutakse ainult käe tõstmist või mittetõstmist heakskiitmise või mittenõustumise märgiks.

Keda Šlõk õigupoolest süüdistab? Kas enda võitluskaaslasi volikogus? Kas Šlõk on unustanud, et juba kaheksa kuud kuulub ta volikogu valitseva enamuse ridadesse ning on paika pannud eelnõu koostanud vallavalitsuse? Seega viskas ta kivi omaenda kapsaaeda.

Praeguseks on Jõhvi volikogus välja kujunenud veider olukord, kus mitmed valitseva enamuse liikmed töötavad (hääletavad) vastu omaenda vallavalitsuse eelnõudele ning hoopis opositsioon on see, kes on asunud vallavalitsuse eelnõusid toetama.

Millest võib olla tingitud Šlõki väidetav infosulg? Ehk on selle põhjus see, et ta ei osale ühegi volikogu komisjoni töös?

Jõhvi volikogus on tavaks saanud, et volikogu liikmetele korraldatud koolitustel/infopäevadel osalevad üksikud volikogu liikmed ning eriti harva on nendel näha praeguse valitseva enamuse liikmeid.

Tervisekeskuse teemaga on tegeldud aktiivselt kolm viimast aastat ning neile, kes on infot tahtnud saada, on seda piisavalt jagatud. 2016. aasta sügisel toimus infopäev teemal “Esmatasandi tervishoiuteenuste kaasajastamine ja arendamine Jõhvis”, kus oli ette valmistatud mitu põhjalikku ettekannet sel teemal. Kahjuks ei osalenud sellel ükski praegune kritiseerija, ka Vjatšeslav Šlõk mitte.

Tundub, et Šlõkil puudub info ka selle kohta, et Jõhvi ei rajata mitte uut perearstikeskust, vaid rajatakse esmatasandi tervisekeskust, kus peale perearstide vastuvõtu hakatakse tagama mitmeid vajalikke teenuseid ning protseduure (koduõendusteenus, apteegiteenus, hambaraviteenus, psühholoogilise nõustamise, vaimse tervise õe teenus, töötervishoiuteenus, sotsiaalnõustamise teenus / lastekaitsetöötaja, koolitervishoiuteenus, ambulatoorne eriarstiabiteenus − sisehaiguste, üldkirurgia, günekoloogia, psühhiaatria, oftalmoloogia, otorinolarüngoloogia, dermatoveneroloogia või taastusravi erialal −, proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmise teenus, rehabilitatsiooniteenus jne).

Selle projekti eesmärk ei ole olnud seada kahtuse alla praeguste Jõhvi perearstikeskuse arstide töö kvaliteeti. Probleemid on praeguse perearstikeskuse hoone ligipääsetavusega, hoones puuduvad inva-WC, lift jne ning sealne arstiabi piirneb üldjuhul perearsti vastuvõtuga.

Samuti väidab Šlõk oma arvamuses, et Tiiu Sepale on see lihtsalt kasulik äriprojekt, kuna ta leiab kasutuse ja renoveerib temale kuuluva kuuendat aastakümmet käiva hoone.

Väidan, et sõltumata valdkonnast, on igasugune äriühingutevaheline teenuste osutamine (sh perearstiteenus) äritegevus koos kõige sellega kaasnevaga. Selle poolest ei ole erand ka praegune Jõhvi perearstikeskus. Jõhvi perearstikeskuse arstidel puudus endal huvi ja tahe tegelda tervisekeskuse projektiga ning samuti ei soovinud nad sellesse rahaliselt panustada. Seetõttu on Jõhvi valla arengu seisukohalt positiivne, et Tiiu Sepp haaras kinni ideest nüüdisaegse tervisekeskuse rajamiseks Jõhvi ning oli valmis ise ka rahaliselt panustama. Kui Tiiu Sepp ei oleks seda teinud, oleks tõenäoliselt jäänudki projekt esitamata ning Jõhvi oleks ELi toetusest ilma jäänud. Selgituseks nii palju, et projekti toetuse suurus on 1,228 miljonit eurot, OÜ Corrigo ja SA Jõhvi Haigla kaasfinantseering selles 566 000 eurot ja valla osalus 165 000 eurot.

Juba Tauno Võhmari vallavanemaks olemise ajal oli vallal põhimõte osaleda kaasfinantseerijana projektides, mis toovad valda juurde lisaväärtusi ning investeeringuid. Sellest põhimõttest lähtudes on toetatud ka vaidlusi tekitavat projekti. Valla osalemise eesmärk on ja saabki olla vaid see, et aidata kaasa kvalitatiivselt uue esmatasandi tervisekeskuse rajamisele Jõhvis. Jõhvi vald osaleb näiteks siiani rahaliselt Jõhvi kontserdimaja rajamisega seotud kulude tasumisel. Kontserdimaja vajalikkuses Jõhvi vallale ning laiemalt kogu Ida-Virumaale ei kahtle praegu enam keegi. Eeldatavalt oleks valla osaluseta Jõhvi kontserdimaja jäänudki ehitamata.

Vallavalitsuse tegevuse eesmärk on algusest peale olnud Euroopa Liidu struktuuritoetuste märkimisväärsete summade kaasamine Jõhvi arengusse ja selle abil esmatasandi tervisehoiuteenuste osutamise kvaliteedi tõstmine, mitte kellegi isiklike huvide kaitsmine.

Jõhvi elanikud ja Jõhvis tegutsevad perearstid väärivad uut ja tänapäevast tervisekeskust. Pean loomulikuks, et ka Jõhvi vald sellesse panustab, nagu näiteks panustab Kohtla-Järve linn Ahtme linnaosa keskusesse.

Kallid volikogu liikmed. Ärgem rikkugem ära võimalust luua Jõhvi valla elanikele tänapäevased esmatasandi tervishoiuteenuste osutamise tingimused ja seda isegi juhul, kui teile tundub, et selle taga on kellegi ärihuvid.

Toimetuselt: Jõhvi volikogu tänasel istungil on päevakorras Jõhvi tervisekeskuse kaasfinantseerimise küsimus.