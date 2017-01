Põhjarannik neljapäeval, 19. jaanuaril

19. jaanuar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab Kohtla-Järve kesklinnas Vahtra 23 asuva kortermaja endistest õnnetutest elanikest. Möödunud talvel kütteta jäetud maja muutus elamiskõlbmatuks ja inimesed pidid oma kodudest põgenema. Nüüd tegi linnavalitsus neile ettekirjutuse muuta tondiloss ohutuks. Vastasel juhul ähvardab neid 10 000 eurone trahv.

* Arvamusküljel oponeerib Jõhvi volikogu liige Kaia Kaldvee oma kolleegi Vjatšeslav Šlõkiga, kes avaldas eilses Põhjarannikus arusaamatust, miks on plaanis Jõhvi rajada uus perearstikeskus, kui vana on olemas. Kaldvee soovitab Šlõkil ka komisjonide töös osaleda, et olla kursis volikogus toimuvaga.

* Tänases Põhjarannikus on ka ajakirjanik Teet Korsteni väga subjektiivne “reisikiri” tema osalemisest ETV+ Narva stuudio otsesaates “Rahvale läheb korda” (“Narodu važno”), kus kaaluti Ida-Viru estlandiseerumise probleemi.

* Kui mingeid ootamatuid tõrkeid enam ei tule, siis peaks Ida-Virumaa järgmise aasta sügisel saama esimese nüüdiseaegse kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni, mille rajamiseks on hoogu võetud juba sajandi algusest saati. Nüüd kuulutas Kohtla-Järve linnavalitsus välja staadioni projekteerimise hanke ja suve teises pooles algab loodetavasti ka ehitamine.