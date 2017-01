Mure tervise pärast või ärihuvi?

18. jaanuar 2017

Meditsiiniteenuste võimaluste laiendamiseks ettevõetavaid samme võib ainult tervitada, eelkõige aga selle põhjal, kas arst on võimeline osutama nn esmatasandi arstiabi, tehakse järeldus kogu süsteemi efektiivsuse või ebaefektiivsuse kohta. Ehk, teiste sõnadega, jutt käib perearsti tähtsusest.

Perearstiabi teenistuse tekkimine oli ja on igati õigustatud. See seisneb ju mitte ainult meditsiiniteenuste inimestele lähemale viimises, vaid on ka psühholoogiliselt väga tähtis, kuna hea perearst muutub tegelikult teie pere liikmeks. Ühesõnaga, perearstid on tervishoiu alustala.

Esmapilgul võiks Tiiu Sepa initsiatiiv Jõhvi tervisekeskuse rajamisel leida heakskiitu, kuna kahe asutuse vahel tekkiv konkurents oleks inimestele ainult kasuks. Kuid selle idee ilusa fassaadi taga on peidus palju arusaamatut.

Esiteks, kavandatav keskus ei hakka asuma mitte linna teises osas, vaid kõigest umbes saja meetri kaugusel praegu tegutsevast perearstikeskusest, kellele minu meelest on jäetud vaese sugulase roll. Missugusest konkurentsist võib sel juhul juttu olla?

Kas esmatasandi meditsiiniteenuste osutamisel on konkurents üldse vajalik? Kui praegune perearstikeskus ei toimi, tema tegevus ei ole efektiivne, kus on siis selle kohta veenvad ja kõigile arusaadavad faktid? Kas haigekassal on suuri pretensioone tegutsevale perearstikeskusele? Selgitage mulle, kas kavandatav uus perearstikeskus on võimeline asendama olemasolevaid spetsialiseeritud meditsiiniasutusi, st neid, kus töötavad eriarstid? Pealegi ei kavatse minu teada enamik perearstidest oma majast kuhugi üle kolida.

Meditsiiniteenuste kvaliteet sõltub eelkõige perearstist, tema kogemusest, patsientidega suhtlemise stiilist. Uue tervisekeskuse rajamine iseenesest ei taga teenuste kvaliteedi tõusu. Proua Sepale on see lihtsalt kasulik äriprojekt, kuna ta leiab kasutuse ja renoveerib temale kuuluva kuuendat aastakümmet käiva hoone. Kuid meie, Jõhvi valla elanikud, peame vaatama laiemalt ja sügavamalt, läbi kogu valla sotsiaalsfääri huvide prisma. Ning arvestama mitte ainult oma vallaga, vaid ka lähiomavalitsustega, kuna vaatamata kõigile haldusmuutustele Jõhvi linn oli, on ja jääb ka edaspidi tegelikuks keskuseks.

Proua Sepa pakutud idee realiseerimine nõuab valla eelarvest kulutuste tegemist minimaalselt 160 000 euro ulatuses, mis on üpriski suur summa meie tagasihoidliku eelarve jaoks. Samal ajal on meil sotsiaalsfääris palju teisi keerukaid ja lahendamata küsimusi. Nii peaksime me osutama suuremat toetust valla lasteaedadele, laste spordile, täitma kasuliku sisuga eakate inimeste vaba aja, mis muuseas võiks osaliselt kergendada ka meditsiiniasutuste tegevust.

Siin on ühtlasi ka valla maine küsimus. Kaks perearstikeskust ei ole võib-olla mitte halb, kuid omavalitsus näeb välja märgatavalt soliidsem, kui seal näidatakse üles konkreetset hoolt noorte arengu suhtes ja suhtutakse hoolivalt eakatesse inimestesse.

Meil on kujunenud mingi imelik otsuste vastuvõtmise praktika. Keegi kuskil millegipärast otsustas nii ja pärast esitatakse see otsus kui valmisvariant ilma spetsiaalselt moodustatud töögrupi analüüsita vastuvõtmiseks saadikutele, kellelt nõutakse ainult käe tõstmist või mittetõstmist heakskiitmise või mittenõustumise märgiks.

Tõsi, arutelu toimus sotsiaalkomisjonis, kuid seal kuulati kahjuks ära ainult proua Sepa ettepanek. Kas aga perearstide arvamust keegi küsis? Jah, peab elama perspektiivitundega, kuid mitte mingil juhul ei tohi unustada käesoleva aja probleeme ja prioriteete. Uue arstikeskuse loomise küsimus nõuab põhjalikku arutelu üldsuse kõige laiemal osavõtul, sest lõppude lõpuks on kõik need uuendused ette nähtud meie, patsientide heaks.

Tähtis on veel kord rõhutada perearsti rolli, kellele on tähtis mitte niivõrd esinduslike tööruumide, moodsate seadmete jne olemasolu, kuivõrd tegeliku tähelepanu osutamine tema muredele. Lõppude lõpuks saadab just perearst kui tark dispetšer patsiendi ravile vajaliku eriarsti juurde, sealhulgas ka spetsialistide juurde tippkeskustesse Tartusse ja Tallinna.

Perearsti autoriteedi tõstmine ei seisne üldsegi mitte kabineti vahetuses, vaid austuses ja usalduses tema töö vastu. Praeguse perearstikeskuse perearstidele väljastatud tegevusload tunnistavad, et nad väärivad seda.