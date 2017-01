Põõsas kükitamise aeg on läbi

17. jaanuar 2017

Eile andis IRL teada, et kavatseb sügisel toimuvatel kohalikel valimistel kõigis linnades ja valdades oma nimekirja välja panna. Põhimõtteliselt sama on varem mõista andnud ka kolm ülejäänud suuremat erakonda: Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Reformierakond.

Vabaerakond on seevastu kinnitanud, et nende kandidaadid osalevad paljudes kohtades pigem mõne valimisliidu kui oma erakonna nimekirjas. See üsna selge märk viitab piirkondlike organisatsioonide nõrkusele või sootuks puudumisele.

Kuid hinnates olukorda Ida-Virumaal, ei ole pilt oluliselt parem ka suurte erakondade jaoks peale Keskerakonna. Eriti suuremates linnades − Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel − ja ka maakonnakeskuses Jõhvis.

IRL võib ju kuulutada oma nimekirjadega välja tulemisest, aga kui seda tehakse sama hädisel moel nagu neli aastat tagasi, kui oma märgi alla saadi kandideerima vaid üksikud vähetuntud inimesed, siis on tegu puhta tühikargamisega.

Erakonnad ja nende liikmed, kes tahavad sel sügisel kohalikel valimistel edu saavutada, peaksid juba praegu kohalikus elus aktiivselt kaasa rääkima. Neil, kel tõesti kandideerimissoov olemas, ei ole mõtet peitust mängida − see tuleb välja öelda ja pakkuda avalikuks mõttevahetuseks välja oma plaanid.

Kui nimekirjade kokkuklopsimine jääb viimasele hetkele, siis ei tule üldjuhul välja ka värskeid ja häid ideid selle kohta, mida soovitakse ette võtta. Programmikesedki kipuvad jääma üldsõnalisteks ja igavateks. Viimane aeg on põõsast välja tulla!