Utria dessant astus juubeliaastasse

17. jaanuar 2017

Kui sellel aastal käis Utria dessanti uudistamas president, siis järgmisel aastal tahetakse võistlust korraldada nii, et vaatemängu oleks ka pealtvaatajatel.

“Liiga lihtne,” iseloomustas 19. korda Utria dessanti korraldanud Meelis Rätsep tänavust võistlust. Seda, et tingimused olid soodsad, näitas ka vähene katkestajate hulk: 27 starti läinud võistkonnast ei jõudnud finišisse vaid kolm. “Ja konkurents oli rajal tänu sellele ka tihedam,” tõdes ta.

President tegi kaasa

Utria dessandi start anti neljapäeva õhtul Voka lähistel ja finišeeriti laupäeva hommikul Narvas. Kokku oli trassi pikkus ligikaudu 70 kilomeetrit ning võistluse jooksul tuli võistkondadel lahendada mitmesuguseid ülesandeid, nagu taktikaline side, esmaabi osutamine, lahingutehnika tundmine, vastase dokumentatsiooni analüüs, objektide kauguse määramine, aga ka laskmine eri relvadest.

Kui eelmisel aastal läks dessandi võit Scoutspataljonile, siis sellel aastal oli parim kaitseliidu Tallinna maleva meeskond ning elukutselistest sõjaväelastest koosnev Scoutspataljon pidi jääma teiseks.

Ehkki Utria puhul ei saa rääkida selgetest liidritest nagu spordivõistluse puhul, tunnistab Rätsep, et esiviisiku kandidaadid on sõjaväeringkonnas aimatavad. “Paljuski oleneb tulemus siiski ka välistest mõjuteguritest. Näiteks võib juhtuda, et üks meeskond sooritab ülesannet ilusa ilmaga, kuid teine peab sedasama tegema mitu tundi hiljem hoopis tuisuga,” tõi ta näite.

Sellel aastal katsetas Utria ülesannete lahendamist ka samal ajal Narvas visiidil olnud president Kersti Kaljulaid, kes tegi kaasa poolekilomeetrise lõigu takistusrajast. President proovis köie abil mäest ülesminekut ja võsast läbitungimist. “Minul oli kergem, sest varustust polnud kaasas. Võistlejatel oli kahtlemata raskem,” tõdes president, kes kiitis naiskonda, kes kohe pärast teda kontrollpunkti ülesannet lahendama jõudis ning raske lõigu tosina minutiga tehtud sai.

Presidendi osalemine võistlustel tekitas enim elevust Utria dessandile tulnud välismeedia esindajate seas. Muu hulgas küsiti presidendilt, kas Utria dessandi näol on tegemist valmistumisega sõjaks. “Tuletan sellistel puhkudel alati meelde, et NATO preambula räägib rahu kaitsest. NATO riiki pole kunagi rünnatud ja see tulenebki sellest, et NATO heidutus on vettpidav. Tuleb valmistuda selleks, et ei läheks vaja,” ütles Kaljulaid Põhjarannikule.

Soov pakkuda vaatemängu

Rätsepa sõnul sai kogu dessant nii välismeedialt kui ka välisvõistkondadelt positiivset tagasisidet. Rajal olid sellel aastal Soome, Poola ja Saksamaa võistkonnad.

Rahvusvaheliseks muutumine on olnud üks korraldajate peamisi eesmärke. Nüüd, kui see saavutatud ja järgmisel aastal ees ootamas 20. võistlus ning Eesti Vabariigi sajas sünnipäev, püütakse võistlust muuta ka pealtvaatajatele atraktiivseks.

“Kas ja kuidas see saab olema, sõltub paljuski ka sellest, milline on uus omavalitsus,” tõdes Rätsep, et Vaivara vald on suurim võistlusesse panustaja. Ka uuelt omavalitsuselt oodatakse korraldamiseks rahalist tuge.

2018. aasta Utria dessant peaks toimuma 11.-13. jaanuarini.

Ka 2019. aasta on tähtis − siis möödub dessandist endast sada aastat.