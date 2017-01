Põhjarannik teisipäeval, 17. jaanuaril

* Tänases Põhjarannikus on juttu mitmete presidentide tegemistest Ida-Virumaal. Läinud reedel käis Utria dessanti uudistamas president Kersti Kaljulaid, kes tegi kaasa poolekilomeetrise lõigu takistusrajast. President proovis köie abil mäest ülesminekut ja võsast läbitungimist.

Tänavuse Utria dessandi võttis aga tervikuna selle peakorraldaja Meelis Rätsep kokku kahe sõnaga: “Liiga lihtne.” Seda, et tingimused olid soodsad, näitas ka vähene katkestajate hulk: 27 starti läinud võistkonnast ei jõudnud finišisse vaid kolm. “Ja konkurents oli rajal tänu sellele ka tihedam,” tõdes ta. Järgmisel aastal tahetakse võistlust korraldada nii, et ka pealtvaatajad saaksid sellest rohkem osa.

*Tänases Põhjarannikus on juttu ka sellest, millest huvitus Kersti Kaljulaid, kes ise on aastaid tagasi juhtinud Iru soojuselektrijaama, uhiuues Auvere elektrijaamas.

* Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere rääkis laupäeval Narvas sealse lasteülikooli juubelihooaja avaloengul, kuidas tekivad hiiglaslikud merelained.

* Laupäeval Kohtla-Nõmmel avatud talvekeskuses saab seni üsna kesiselt esindatud talvest mitmel moel meki suhu: suusatades, lumerõngaga sõites, uisutades ja lumelinna ehitades. Talvepargi tõmbenumbriks on ainulaadne lumine maastikuralli.