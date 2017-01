Põhjarannik laupäeval, 14. jaanuaril

14. jaanuar 2017

* Tänase Põhjaranniku esileheküljelt saab lugeda, miks käis president Kersti Kaljulaid eile juba oma ametiaja teisel Ida-Virumaa visiidil ja kuidas talle näidati siin omaaegset punapropaganda sepikoda, kus laulnud isegi Alla Pugatšova ning kuhu Eesti riik nüüd usinasti investeerib.

* Loomulikult ei lähe ka Põhjarannik mööda erinevate maakondade jaoks viimastel päevadel nii olulisest teemast nagu see, et valitsus kavatseb järgmisel aastal likvideerida maavalitsused. Me uurisime, mida see võib tähendada Ida-Virumaa jaoks ja kes siis hakkab esindama regiooni kui terviku huve.

* Juulis toimub teist korda kümmet Peipsimaa sadamat ühendav järvefestival. Ida-Virumaal saab lodjasõitu, töötube ja kultuuriprogrammi nautida Vasknarvas ning Lohusuus. MTÜ Peipsimaa Turism juhataja Kadi Ploom arvas, et järvefestivalist võiks saada piirkonna kõige tuntum sündmus.

“Messidel tutvustame piirkonda just järvefestivali kaudu, sest see algab Vasknarvas ja lõpeb Värskas ning katab ära terve piirkonna. Saame seda kõigega siduda: kultuuri, toidu ja suvega.”

* Tänases Põhjarannikus on ka pikk persooniintervjuu värske Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuriga. Siit saab teada, kuidas suurima opositsioonipartei juht sirgus oma lapsepõlvekodus Ida-Virumaal Iisakus ning sedagi, miks Andrus Ansip nimetas omal ajal tulevast parteijuhti Pevkurit raudhammastega kuldoravaks.