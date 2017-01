Ida-Virumaa lastekoorid lükkasid käima noorte laulupeo eelproovid

13. jaanuar 2017

XII noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide ots tehti eile lahti Ida-Virumaa lastekooride ühislaulmisega Jõhvis.

Aasta 2017 on laste- ja noortekultuuri aasta.

Aasta 2017 on XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” aasta.

Eesti muld ja eesti süda

Kell 11 alanud proovipäev kontserdimajas on pärastlõunaks jõudnud Rein Rannapi loo “Eesti muld ja eesti süda” peenhäälestuseni. Laulupeol kõlab see lõpuühendkoori esituses.

“Hingamist 20. ja 21. takti vahel pole,” tuletab laval seisev lastekooride liigijuhi assistent Ingrid Roose saalis istuvatele lastele meelde ning tõstab dirigeerimiseks käed. Avar ruum täitub killukesega hümni staatuses olevast vanast heast Ruja loost, loodud Lydia Koidula sõnadele: “Eestimaa, mu tööd, mu laulud, sull’ neid tulin rääkima.”

“13. takti lõpust palun, üks, kaks ja…” timmitakse järgmist kohta. “Sinu rinnal olen hingand, kui ma vaevalt astusin, sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin.”

“Esimene ja teine hääl − 22. takti lõpust palun, ainult esimene ja teine hääl,” jagab Roose korraldusi ning tõstab taas kord käed. “Oh, ei jõua iial öelda ma, kuis täidad südame!”

“Teine hääl, sinu käik 26. taktis on väga oluline!”

“29. takt, kõik koos, väga kõlavalt, rõhud peale, raskelt! Olge valmis… Lähme!”

Eesti muld ja eesti süda, kes neid jõuaks lahuta…

Tüdrukute lemmiklaul

Lapsed saavad Rooselt ja lastekooride liigijuhilt Janne Fridolinilt kiita. Ja koorijuhid saavad kiita.

“Õpetajad on suure töö ära teinud ning laulud on kenasti selgeks õpitud,” kostab Roose. “Meil tuleb veel ainult korrigeerida, et laulukaare all kõik ühtemoodi kõlaksid.”

Eilne ühisproov oli lastekooridel esimene. “Jaa, see on täiesti esimene lastekooride proov ja see on täiesti esimene 2017. aasta laulupeo proov üldse,” kinnitas Roose, lisades, et Ida-Virumaa lastekoorid avasid peagi üle Eesti rulluva proovide laine väga väärikalt.

Lastekoorid on suurel peol üks osa ühendkoorist, kuid nad astuvad üles ka oma kavaga, kus on neli laulu, üks ilusam kui teine. Alustatakse eesti rahvaviisiga “Mets neidude vahel” ning lõpetatakse Mari Jürjensi looga “Paradiis”. Sinna vahele jääb ilmselt kõikide väikeste tüdrukute lemmiklaul “Maailm heliseb” Eeva Talsi repertuaarist.

“Selles kavas ei ole midagi juhuslikku,” märgib Roose. “See on väga hoolikalt valitud, kõik laulud täpselt sellises järjestuses, et kokku moodustuks üks ilus lugu. Samas tuli see kava väga kiiresti, meil ei kulunud laulude väljavalimise peale meeletult aega, nii et võib öelda: see kava tuli ise meie juurde.”

Ja Eeva Talsi “Maailm heliseb”? Kas tüdrukud on sellest loost vaimustuses?

Roose muheleb. “Jah, see tuli ka täna välja, et see on lemmiklaul.”

Täna proovis poisid ja noormehed

XII noorte laulupeo repertuaar on eripalgeline, sisaldades nii uudisloomingut noortelt autoritelt kui ka tuntud ja armastatud teoseid.

Peo tarvis trükitud laulikutes ja orkestrinootides on 34 koorilaulu ja kuus orkestrilugu, nende seas kaheksa uudisteost ja 14 uut seadet.

Nooruslikkust toovad laulukaare alla ka 11 noort dirigenti, kes alustavad oma esimest teekonda laulupeole liigidirigentidena. “See vastutus on tohutu ning julgen kõigi noorte dirigentide nimel öelda, et on väga suur au selles protsessis osaleda. Samas on ka veidi hirmutav näha, kuidas võetakse vastu vabas Eestis sündinud noorte helilooming ja selle käsitlus,” nentis noormeestekooride liigidirigent Edmar Tuul.

Täna toimubki Kohtla-Järve kultuurikeskuses Ida-Virumaa poiste- ja noormeestekooride esimene eelproov.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimub 30. juunist kuni 2. juulini Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil. Peo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koondub ühise mõiste alla “juured”.

XII noorte laulu- ja tantsupeol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed, tõdeb peo korraldusmeeskond.