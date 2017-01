Kohtla-Järvel hakatakse tootma tuulikuosi

13. jaanuar 2017

Aidu tuulepargi teise tuuliku generaatori korpus ehitatakse valmis Kohtla-Järvel Remeksi Keskuses, kus tulevikus plaanitakse hakata tootma tuulikute torne mitte ainult kohapealsetele parkidele, vaid ka ekspordiks.

Eile leppisid ASi Eleon juhatuse liige Oleg Sõnajalg ja ASi Remeksi Keskus direktor Vladimir Pupkevich kokku selles, et Kohtla-Järvel asuv metalliettevõte hakkab tulevikus tootma tuulikuosi nii Eleoni pargile kui ka ekspordiks Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Generaatorikestad Aidusse

Oleg Sõnajala sõnul on nad juba kokku leppinud selles, et Remeksi Keskusest tulevad tulevikus Aidu parki Eleoni tüüpi tuulikute tarbeks generaatorite korpused. Remeksi Keskus valmistab korpuse, mis viiakse Tallinna, kus see ABB tehases komplekteeritakse. Siis sõidab valmis generaator tagasi Ida-Virumaale Aidusse.

Aidu pargi esimese generaatori korpus valmis Tallinnas, kuid teine tuulik, mille ehituse ettevalmistamine parasjagu käib, tuleb juba Kohtla-Järvelt.

“See on üks osa meie visioonist ja soovist tuua Eestisse tuuleenergiatööstus. Meie soov on tuua see just siia, Ida-Virumaale, ning see on sellel teel esimene samm,” tõdes Sõnajalg, kelle sõnul sobib tuulepargi jaoks vajalike detailide tootmine Ida-Virus neile suurepäraselt, sest juba on alustatud ehitust Aidus ning sellele järgneb tuulikupargi ehitus Vaivaras.

Remeksi Keskuses on Sõnajala sõnul olemas kõik, et teha kvaliteetset toodet.

Varem on Sõnajalad teatanud soovist ehitada siia ka tuulikulabade tööstus. Seegi idee on jätkuvalt päevakorras, ehkki asukoht ilmselt muutub ning tehas ehitatakse Jõhvi asemel Aidusse.

“Kui palju meie tootmisvõimsusest hakkab lõpuks paiknema Eestis ja Ida-Virumaal, sõltub lõpuks paraku paljuski valitsuse otsustest. Me ei oota riigilt toetustena rahamägesid, vaid seda, et ei hävitataks ausal konkurentsil põhinevat tuuleenergeetika turgu,” lisas Sõnajalg.

Tornid mitte ainult Eesti tarbeks

Lisaks generaatori kestadele hakkab Remeksi Keskus tootma ka tuulikutorne. Tornide ehitamisel kasutatakse Siemensi välja töötatud tehnikat, mille järgi pannakse tuulikutorn kokku siiludest. Üks torn koosneb 150 siilust. Just neid Kohtla-Järvel tootma hakataksegi. Ühes tunnis toodab Remeksi Keskus ühe 18 meetri pikkuse ja ligikaudu 3 tonni kaaluva siilu. Osaliselt valmistatakse detail ette Taanis, kust see tuuakse siia, et teha lõppviimistlus.

Tegemist on mitte ainult Aidu pargile mõeldud toodetega, vaid detailidega, mille valmistamisest on huvitatud ka Taani ja Ameerika Ühendriikide päritolu ettevõte Unimacts, mis tegeleb tuule- ja päikeseenergeetika, aga ka ehituse ja masinaehituse detailide tootmise vahendamisega, ning ettevõte Gibraltar Structures, mis tegeleb just tuuleenergeetikaga.

Mõlema ettevõtte juhi Matthew H. Arnoldi kinnitusel on Remeksi Keskus neile sobivaks kootööpartneriks, sest neil on olemas tootmiseks vajalikud oskused ja tehnika. “Remeksi teevad atraktiivseks asukoht Euroopas, hea kvaliteet ja madal hind,” ütles ta. Ehkki tegemist on keerulise logistikaga, kus suuri detaile veetakse pikki vahemaid, on see siiski tasuvam kui toota detaile mujal Euroopas või ka Ameerikas kohapeal.

Aitab hoida tööjõudu

Remeksi Keskuse direktori Vladimir Pupkevichi sõnul tähendab tuulikudetailide tootmine nendele kindlustunnet tulevikuks. Ettevõte, mille põhiaur kulus viimastel aastatel Viru Keemia Grupi Petroteri tüüpi õlitehaste rajamisele, leidis endale uue väljundi, mis tähendab, et ettevõtte 265 töötajat ei ähvarda koondamine.

“See tähendab meile stabiilset olukorda, uusi tellimusi, sealhulgas selliseid tellimusi, mille tegemiseks on meil oskused olemas, kuid mis on ka meile huvitav väljakutse,” tõdes ta.

Tulevikus, kui pärast testperioodi tuulikutornide tootmine kasvab, on ettevõte valmis palkama ka lisajõudu ja tegema investeeringuid. Juba nüüd alustatakse tuulikutornide tarbeks uue värvimistsehhi rajamist.