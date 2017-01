Sõnajalgade plaanide tõsiseltvõetavus kasvab

13. jaanuar 2017

Pikka aeg on vendade Oleg ja Andres Sõnajala plaanide üle panna Ida-Virumaal püsti suurejooneline tuulikute tootmise tööstus polemiseeritud, kas tegu on tõsiste kavatsustega või mingi blufilaadse tegevusega. Üheks nende eesmärgiks on arvatud avalikkuse kaudu võimude survestamist, et sillutada oma tuulikuparkidele rohelisem tee vajalike kooskõlastuste saamisel.

Sõnajalad on järjekindlalt kinnitanud, et nende firma Eleon väljatöötatud uut tüüpi kõrgemad tuulikud on muinasjutulise efektiivsusega, neid saab eksportida ning nende detailide tootmine Ida-Virumaal tooks kaasa sadu uusi töökohti. Arvestades, et perekond Sõnajalgade varasem põhilisem tuntus ja tegevus pärineb suuresti seltskonnaajakirjandusest rohkem või vähem skandaalihõnguliste seikade kaudu, on skeptilisel suhtumisel nende nüüdsetesse kavatsustesse olnud loogiline põhjus.

Ometigi näitavad viimased arengud, et nende plaanide tõsiseltvõetavus on pidevalt tõusnud. Aidu karjääris käib esimese tuuliku ehitamine. Eile Kohtla-Järvel Remeksi Keskusega sõlmitud lepe suuremahuliste tuulikudetailide tootmiseks on aga veelgi selgem märk, et nalja ei tehta.

Samas on see hea signaal ka selle kohta, et peale Sõnajalgade endi plaanitud hiiglaslike tuulikulabade tehase on selles Ida-Viru jaoks uues tööstusharus märkimisväärses ulatuses tööd saamas ka teised kohalikud ettevõtted. See on Ida-Viru jaoks hea uudis.