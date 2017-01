Põhjarannik reedel, 13. jaanuaril

13. jaanuar 2017

* Tänane Põhjarannik annab esiküljel teada, et neljapäeval leppisid ASi Eleon juhatuse liige Oleg Sõnajalg ja ASi Remeksi Keskus direktor Vladimir Pupkevich kokku selles, et Kohtla-Järvel asuv metalliettevõte hakkab tulevikus tootma tuulikuosi nii Eleoni pargile kui ka ekspordiks Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Oleg Sõnajala sõnul on nad juba kokku leppinud selles, et Remeksi Keskusest tulevad tulevikus Aidu parki Eleoni tüüpi tuulikute tarbeks generaatorite korpused. Remeksi Keskus valmistab korpuse, mis viiakse Tallinna, kus see ABB tehases komplekteeritakse. Siis sõidab valmis generaator tagasi Ida-Virumaale Aidusse.

Aidu pargi esimese generaatori korpus valmis Tallinnas, kuid teine tuulik, mille ehituse ettevalmistamine parasjagu käib, tuleb juba Kohtla-Järvelt.

* Rohkem kui aasta tagasi pärast põhjalikku renoveerimist avatud Kohtla-Järve kultuurikeskuses on siiamaani kõrvaldamata üle paarikümne ehituspuuduse.

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinini sõnul ei tööta siiani soojussõlme automaatika ja hoone kütet tuleb reguleerida käsitsi. Probleeme on ka ventilatsioonisüsteemi ja välisvalgustusega. Lisaks pole kultuurikeskust renoveerinud firma Riito Ehitus kõrvaldanud veel hulganisti väiksemaid ehituspuudusi.

“Ükski kultuurikeskuse külastaja ega töötaja ei külmeta ega saa märjaks. Sellegipoolest tahame, et Riito Ehitus täidaks oma kohustused. Kuid nad toidavad meid vaid lubadustega,” märkis Veršinin.

* Saab lugeda ka sellest, kuidas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski rääkis kolmapäeval narvalastega kohtudes palju vaesusest, ebavõrdsusest ning sellest, kuidas nendega võidelda. Samas oli Ossinovski kindel, et välismaale kadunud arstid hakkavad Eestisse naasma.

“Meedikute lahkumine on viimastel aastatel märgatavalt vähenenud ning loodame, et lähiaastatel pöördub see tendents hoopis vastassuunaliseks,” oli Ossinovski optimistlik.