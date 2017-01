Töökohtade loomist toetatakse Ida-Virumaal edasi

12. jaanuar 2017

Ida-Viru tööpuuduse leevendamiseks ellukutsutud töökoha loomise toetusega on palgatud paarsada töötut. “Toetus on end õigustanud ja selle maksmine võib pikeneda järgmise aasta lõpuni,” ütles eile Ida-Virus viibinud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

“Töökoha loomise toetus on läinud hästi käima,” kinnitas ministrile töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Laiema haardega

Toetuse kasutamiseks tuleb ühe kalendrikuu jooksul palgata vähemalt 20 töötut. Praeguseks on töötukassa sõlminud lepingu kuue ettevõttega. Nende seas on kolm õmblusettevõtet Narvast − OÜ JunEst, OÜ Palladapluss ja OÜ Katrameks −, kes laiendasid oma tegevust. Samal eesmärgil kasutas toetust Kohtla-Järve mööblitootja OÜ TNC-Components. MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus käivitas toetuse abil puidust mänguasjade tootmise Jõhvis ja Sillamäel; MTÜ Voice tegeleb aga audiotekstide töötlusega.

“Nimekirjas on veel 11 ettevõtet, kellega oleme kogu aeg kontaktis ja kes plaanivad kasutada toetust selle aasta jooksul,” märkis Teelahk. Läbirääkimised käivad mitme õmblus- ja metalliettevõttega, aga ka näiteks kalatööstuse, veefiltrite tootja, ehitusettevõtte ja animafilmide tootjaga. Loodavate töökohtade arv ulatuks poole tuhandeni.

Jevgeni Ossinovski märkis, et toetust võiksid taotleda ettevõtted, kes ei tooda Ida-Viru siseturule, vaid on laiema haardega. “Ütlesime algusest peale, et majandusvaldkondade kaupa me seda kuidagi piirama ei hakka, ehkki majandusministeeriumil oli selline soov. Küll aga tahtsime piirata kuritarvituste ohtu.”

Turu solkimise vältimiseks seati kriteeriumiks korraga vähemalt 20 inimese palkamine ja seda nõuet pole plaanis leevendada.

“Esimese natuke rohkem kui poole aastaga riigi toel ligi 200 uut töökohta ei ole paha tulemus. Ma olin isegi natukene pessimistlikum. Nüüd arutame võimalusi, et toetuse maksmise perioodi pikendada ja seda natukene paindlikumaks teha,” rääkis Ossinovski.

Sel reedel arutab töötukassa nõukogu töökoha loomise toetuse pikendamist aasta võrra, mis tähendab, et väljamakseid tehtaks 2018. aasta lõpuni. Teiseks võidakse muuta aega, mille jooksul peab 20 inimest tööle võtma. Praeguse ühe kalendrikuu asemel võib see edaspidi olla näiteks kaks kuud.

Ossinovski ei näe probleemi, et toetuse saajate hulgas annavad tooni õmblusettevõtted, kus on pigem madalapalgalised töökohad.

“Parem töötada madalama palgaga kui kodus istuda,” leidis Ossinovski. “Selleks, et tööturul püsida ja ka kõrgemale liikuda, tuleb pidevalt olla aktiivne. Mitteaktiivsus on üks suuremaid töötuse riske.”

Hea, mitte odav tööjõud

Ossinovski sõnul võimaldavad töökoha loomise toetuse tingimused luua ka oluliselt kõrgema palgaga töökohti ja need oleksid loomulikult teretulnud.

“Sotsiaalse probleemi lahendamiseks on esimene samm vähendada tööpuudust üleüldiselt. Samas tahaks, et Ida-Viru ettevõtted liiguksid väärtusahelas ülespoole. Needsamad õmblusettevõtted on hea näide sellest, kuidas nad oskuste poolest võiksid teha kõrgema lisandväärtusega tööd, aga paljud neist eelistavad odavat allhanget.”

Arvestades töötajate arvu vähenemist ja palgasurvet, pole lihtsamal õmblustööl kauaks väljavaateid, arvas Ossinovski.

“Eesti majanduses tervikuna ületab palgakasv tootlikkuse kasvu. Et konkurentsis püsida, on vaja väärtusahelas ülespoole liikuda. Ida-Viru majanduse konkurentsieelis ei saa kindlasti olla odav tööjõud, vaid hea töö, mida tehakse.”