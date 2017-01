Põlevkivi kaevandamise uus buum on tulekul

12. jaanuar 2017

Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kavatsevad sel aastal märksa rohkem põlevkivi maa seest välja tuua kui mullu ning selleks pikendavad mõlemad ka töönädalat ja võtavad juurde uusi töötajaid.

Kui eelmisel kriisiaastal vallandas Viru Keemia Grupp Ojamaa kaevandusest üle saja kaevuri ja aastaseks tootmismahuks jäi vaid 2,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi, siis tänavu plaanitakse kaevandada juba 3,9 miljonit tonni. See ületab rohkem kui poole miljoniga ka senise rekordaasta − 2015. aasta tulemust.

Ojamaal sihitakse aasta rekordit

VKG Kaevanduste juhatuse liige Margus Kottise kinnitas, et see pole veel sugugi piir, sest 2018. aastal peaks tootmismaht tõusma juba 4,2 miljoni tonnini. Et selliste mahtudeni jõuda, käib praegu vilgas uute kaevurite värbamine. Kui senisel tippajal töötas Ojamaa kaevanduses ligikaudu 500 kaevurit, siis tänavu võib töötajate arv kasvada 535ni.

Et saavutada järsk mahutõus, minnakse Ojamaal viiepäevaselt töönädalalt üle kuuepäevasele. VKG vajab varasemast rohkem põlevkivi, sest nüüd on töös nii kõik kolm uut Petroteri õlivabrikut kui ka aasta tagasi madalate õlihindade tõttu seisma pandud vanad Kiviteri tüüpi õlivabrikud. Kui varem ostis VKG osa vajaminevast põlevkivist Eesti Energialt, siis enam sealt toorainet ei tule.

Estonias seitsmepäevased töönädalad

Samal ajal plaanib kaevemahtude suurenemist alanud aastaks ka Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte Enefit Kaevandused. Ajendiks elektrienergia ja õli turuhindade kasv. “Seetõttu saame enda põlevkivi tootmisvarasid rohkem üles koormata kui 2016. aasta esimesel poolel,” teatas ettevõtte pressiesindaja Jelena Derbneva.

Börsireeglitest tulenevalt avaldab Eesti Energia eelmise aasta kaevandamismahu veebruari lõpus aastaaruandes. 2015. aastal kaevandas ettevõte 15,6 miljonit tonni kaubapõlevkivi.

Küll aga on teada, et eelmise aasta novembris kaevandas Eesti Energia 0,9 miljonit tonni põlevkivi, mis on viimaste aastate ühe kuu rekord. Sellest ei jäänud palju maha eelneva kolme kuu tulemus.

Kuu rekordi püstitamisel töötas Estonia kaevandus seitse päeva nädalas ja samamoodi töötab kaevandus jutti kõigil päevadel ka alates jaanuarist. Sellist töögraafikut on kavas rakendada perioodidel, mil põlevkivi nõudlus on suur.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur ütles, et seitsmenädalase töögraafiku eeliseks on muu hulgas see, et nädalavahetustel on elektrienergia hind odavam. “Samal ajal langeb mõnevõrra ka töökoormus ühe päeva kohta. See võtab töötajatelt survet vähemaks. Rohkem on aega tegelda ka masinate hoolduse ja remondiga,” märkis Puur.

Ta ütles, et ettevõte planeerib kaevandusmahtudeks küll natuke ilusamaid arve, kui olid mullu, kuid lõppkokkuvõttes sõltub kõik sellest, kuidas õnnestub elektri ja õli müük. “Ma loodan, et kõik läheb tõusvas joones,” ütles ta.

Puur lisas, et tänavuseks aastaks tehtud prognooside põhjal ei ole ettevõttel mingit vajadust inimeste arvu vähendada. “Vastupidi, me oleme võtnud aasta viimastel kuudel ajutisi töötajaid juurde,” kinnitas ta.