Põhjarannik neljapäeval, 12. jaanuaril

12. jaanuar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab esileheküljel, et Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kavatsevad sel aastal märksa rohkem põlevkivi maa seest välja tuua kui mullu ning selleks pikendavad mõlemad ka töönädalat ja võtavad juurde uusi töötajaid.

Kui eelmisel kriisiaastal vallandas Viru Keemia Grupp Ojamaa kaevandusest üle saja kaevuri ja aastaseks tootmismahuks jäi vaid 2,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi, siis tänavu plaanitakse kaevandada juba 3,9 miljonit tonni. See ületab rohkem kui poole miljoniga ka senise rekordaasta − 2015. aasta tulemust.

Samal ajal plaanib kaevemahtude suurenemist alanud aastaks ka Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte Enefit Kaevandused. Ajendiks elektrienergia ja õli turuhindade kasv.

*Ida-Viru tööpuuduse leevendamiseks ellukutsutud töökoha loomise toetusega on palgatud paarsada töötut. “Toetus on end õigustanud ja selle maksmine võib pikeneda järgmise aasta lõpuni,” ütles eile Ida-Virus viibinud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

“Töökoha loomise toetus on läinud hästi käima,” kinnitas ministrile töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

* Veel saab lugeda sellest, et Narva endine politseiprefekt ning piirilinna volikogu eksliige, praegu juristina töötav Artur Pärnoja sai kriminaalmenetluse käigus süüdistuse raha omastamises ning dokumendi võltsimises ja võltsdokumendi esitamises kohtule.