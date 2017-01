Selgusid Virumaa kirjandusauhinna kandidaadid

11. jaanuar 2017

Kahe Virumaa raamatukogutöötajad ühes Virumaa kirjandusauhinna žüriiga panid lukku 29. auhinna kandidaatide nimekirja, mis koosneb tänavu seitsmest raamatust, mis statuudi järgi peavad evima puudet ajalooteemaga.

Mullu ilmunud raamatuist jäid sõelale ja kandideerivad Virumaa kirjandusauhinnale Kai Aareleiu “Linnade põletamine”, Ilmar Taska “Pobeda 1946″, Holger Kaintsi “Uinuv maa”, Andrei Hvostovi “Šokolaadist prints”, Mathura “Jääminek”, Meelis Friedenthali “Inglite keel” ja Mihkel Muti “Eesti ümberlõikaja”.

Hvostov ja Mutt on korra juba Virumaa kirjandusauhinna pälvinud − vastavalt raamatute “Sillamäe passioon” ja “Kooparahvas läheb ajalukku” eest.

Kohtla-Järve keskraamatukogu osakonnajuhataja Riina Suuban, kes on esimest aastat kirjandusauhinna žürii liige, ütles, et valiku tegemine oli lihtne ja samas ka keeruline. Lihtne seetõttu, et mullu ilmus erakordselt palju ajalooga seotud väärt raamatuid, aga samal põhjusel oli ka keeruline valida − mida võtta ja mida jätta. Suuban tõi võrdluseks 2015. aasta, mil ajalooteemaga puudet omavaid väärt raamatuid ilmus palju vähem.

Suuban nimetab, et ootab põnevusega, millal saab lugeda Mathura esimest proosateost ja samuti Mihkel Muti uut raamatut.

Žürii liige Reet Tomband Lääne-Viru keskraamatukogust ütles valikut kommenteerides, et kokku oli kaalumisel koguni üle 40 (!) raamatu.

“Ajalugu võib olla kaugem ja lähem, see võib olla isiklikum ja üldistusvõimelisem − mullu ilmus aga lausa kõike. Kui me tavaliselt ilukirjandusest suurt ajaloolist romaani ei leiagi − alati on muidugi küsimus, kust see ajalooteema üldse algab − ja oleme sestap kavva võtnud elulugusid, siis mullu ilmus nii palju nimekirjakõlblikku, et memuaaride poole polnud isegi võimalust kiigata. Nimekirja jäi lõpuks puhas ilukirjandus,” ütles Tomband.

Mitu raamatut, mis tänavu lõplikku võistlustulle asuvad, on ilmunud kirjastuses Varrak ja paar kirjastuses Hea Lugu. Mathura raamat ilmus kirjastuses Allikaäärne ja Mutt andis oma raamatu ise välja − nagu tal viimasel ajal kombeks.