Tatjana Mannimal seisab ees pöörane maratonide ralli

11. jaanuar 2017

Eile 37aastaseks saanud Tatjana Mannimal seisab lähikuudel ees pingeline võistlusgraafik, mis sisaldab nii seitset maratoni, Otepää maailma karika etappi kui ka suusatamise maailmameistrivõistlusi Lahtis.

Pisut sai Mannima hõlpu. FIS Worldloppet Cupi sarja avamaraton La Foulee Blanche Prantsuse Alpides, mis pidi toimuma sel pühapäeval, jääb lumepuuduse tõttu ära.

Kibeleb starti

Mannima on selle üle isegi mõnevõrra pettunud. “Seal oli päris korraliku reljeefiga rada, mis oleks pidanud mulle sobima. Aga pole midagi parata, loodan, et järgmised maratonid ikka toimuvad,” tõdes nääpsuke Mannima.

Avastardi edasilükkumine maratonisarjas teeb tuska ka seetõttu, et Mannima on tõusnud heasse vormi ja kibeleb maratone sõitma. Hea mineku kinnituseks on eelmisel pühapäeval eelseisvate maailmameistrivõistluste asupaigas Lahtis toimunud Skandinaavia karikal sõidetud 10 km klassikat, kus ta sai 15. koha. Kaotust maailmameistrile ja olümpiavõitjale poolatar Justyna Kowalzcykule kogunes alla kahe minuti. “Ma ei mäletagi, millal oleksin talle nii vähe kaotanud,” tõdes Mannima. Samas edestas ta kindlalt nagu viimati Eesti meistriks tulleks kõiki teisi Eesti naissuusatajaid.

Mannima rääkis, et ettevalmistus hooajaks on pärast teise tütre sündi eelmise aasta alguses kulgenud plaanipäraselt ja tõrgeteta. “Olen päris palju head nõu saanud ka koondise peatreenerilt Jaanus Teppanilt, kes on ise omal ajal edukalt maratone sõitnud ja oskab juhtida tähelepanu asjadele, mille peale ise ei tulegi,” tõdes ta.

Tuleb tervist hoida

Raske töö on selja taga. Nüüd, kui igal nädalavahetusel tuleb võidu sõita maratonil, on kõige tähtsam õige taastumine. “Põhiline on hoida ka tervist. Ega see kerge ole, sest lapsed kipuvad ikka vahel mõne viiruse koju kaasa tooma,” rääkis Mannima.

Olles varem kahel korral pikamaasuusatamise sarja võitnud, ihkab ta sama teha ka kolmandat korda. “Väiksemat eesmärki ei ole mõtet seada. Kuigi konkurents on ka sel alal iga aastaga tugevamaks muutunud ja tänavu on võita kindlasti keerulisem kui varem,” arvas ta.

Mannima osaleb sel talvel FIS Worldloppet Cupi sarjas Šveitsi võistkonnas SAS & TG Hütten. Selle tiimi peatreener on endine Eesti koondise juhendaja, šveitslane Christoph Schmid. Samasse võistkonda kuuluvad mullu selle sarja kokkuvõttes neljandaks tulnud Rahel Imoberdorf Šveitsist ja Maria Graefnings Rootsist. “Tiim on abiks võistluspaikadesse sõitude korraldamisel, aga suurema osa kuludest pean siiski ise kandma,” ütles Mannima, kel on kõigil etappidel kaasas oma hooldemees Karel Kruuser, kes on ka varasematel aastatel teda aidanud.

Läheb ka MMile

Lisaks maratonisarjale tahab Mannima hea sõidu teha Lahtis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 30 km ühisstardist võistlusel. Samas kui eelneval nädalavahetusel peaks lumepuuduse tõttu Tartu maraton ära jääma, siis teeks Mannima MMil kaasa ka lühematel distantsidel.

Praegu mahub tema plaanidesse ka 18.-19. veebruaril Otepääl toimuv maailma karika etapp. “Kui jõuan eelnevatest maratonidest taastuda, siis koduradadel tahaks ikka võistelda,” ütles viimastel aastatel Otepääl elav Kiviõlist pärit naine.