Põhjarannik kolmapäeval, 11. jaanuaril

11. jaanuar 2017

* Tänane Põhjarannik annab esiküljel teada, kuidas ruumikitsikuses Narva tööstuspark hakkas ennast laiendama ning äsja löödi Kulgu tänaval selleks kopp ka maasse. Vajadus asuda Narvas arendama tööstuspargi teist etappi tuli sellest, et esimene, Kadastiku tänava ääres asuv park on peaaegu välja müüdud. “Meil on seal jäänud mõned krundid − mõned väiksemad ja mõned suured − ning allesjäänud kruntidest nelja üle käivad praegu juba aktiivsed läbirääkimised. Meil on vaja uusi krunte, mida pakkuda,” tõdes Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhatuse liige Teet Kuusmik.

* Peatoimetaja Erik Gamzejev kirjutab, et vaatamata valitsuse pingutustele ei ole Ida-Virumaa arengutes positiivseid statistilisi pöördeid toimunud. Ent ta möönab, et alanud aasta võiks selles suhtes kujuneda selliseks, kus esimesed viljad juba noppida on.

* Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko pöördus peaminister Jüri Ratase ning haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole ettepanekuga, et riik aitaks ühtlustada pedagoogide palka. Praegu saavad üldhariduskoolide õpetajad palka riigieelarvest; huvikoolide ja lasteaedade õpetajatele maksavad aga töötasu kohalikud omavalitsused.

Jantšenko meenutas, et alates 2010. aastast pole riigieelarves ette nähtud raha kohalike omavalitsuste huvikoolide õpetajate töötasude ühtlustamiseks üldhariduskoolide pedagoogide omadega.

“Selle aja jooksul on aastast aastasse tõstetud üldhariduskoolide pedagoogide töötasusid; 2018. aastaks kavandatakse nende tõusu kuni 120 protsendini Eesti keskmisest töötasust. Praegu on üldhariduskooli pedagoogi palga alammäär 1000 eurot, huvikoolide ja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasud on enamikus omavalitsustes 600-650 eurot ehk kolmandiku võrra madalamad,” kirjeldas linnapea olukorda.