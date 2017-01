Sillamäe vanemaid ärritas usupropaganda lasteaias

10. jaanuar 2017

Sillamäe linnavolikogu liige Oleg Kultajev pöördus linnapea Tõnis Kalbergi poole avaldusega, milles juhtis tolle tähelepanu sellele, et linna lasteasutusi külastavad religioossete organisatsioonide liikmed. Nii näiteks käisid 4. jaanuaril lasteaias Jaaniussike inimesed, kes rääkisid lastele jõuludest, laulsid laule ja jagasid kingitusi, mille hulgas olid ka religioosse sisuga brošüürid.

Avalduse koopia saatis Kultajev ka Eesti Vabariigi presidendile, õiguskantslerile, haridusministeeriumisse, sotsiaalministeeriumisse, politsei- ja piirivalveametisse, lastekaitse liitu ja Eesti inimõiguste keskusesse.

“… Sillamäe lasteasutusi külastavad juba mitmendat aastat mingid usuorganisatsioonid,” kirjutas Kultajev. “Osa neist on registreeritud usuühingutena (eraldi registris), teised mittetulundusühingutena. Ühe sellise juhtumiga puutusime ka meie kokku, lastevanemaid ei teavitatud toimuvast üritusest ega küsitud selleks nende nõusolekut. Teisel juhul jagati lastele koolides kutseid mingitesse kirikutesse või teistesse usuasutustesse, kus jagatavat kingitusi. Sealsamas tehti ka propagandat ja agitatsiooni. Mina isiklikult ja mu pere olime selle tunnistajad.”

Kultajevi sõnul jagati lasteaias toimunud üritusel raamatuid, mida annab välja kristlik heategevusorganisatsioon Samaritan’s Purse (rahvusvaheline evangeeliumikristlaste abiorganisatsioon) ning mis võivad laste veel väljakujunemata ja nõrka teadvust tugevalt mõjutada.

“Ei mina ega ka minu poole pöördunud lastevanemad püüa lõkkele puhuda religioonidevahelist vaenu. Me ei sega kedagi nende usukommete täitmisel ja oma jumalasse uskumisel. Ent me oleme laste haridusasutustes tehtava usupropaganda ja agitatsiooni vastu,” rõhutas kirja autor, lisades, et nii linnavõimud kui ka riik tervikuna peavad tõsiselt selle probleemiga tegelema hakkama. “Meile on oluline kaitsta lapsi, et usutegelased ei käiks riiklikes ja munitsipaalsetes lasteasutustes ilma lastevanemate nõusolekuta, ning kui käivad, siis vaid tingimusel, et õppekava seda ette näeb.”

Ei näe muretsemiseks põhjust

Lasteaia Jaaniussike direktor Anneli Vassijeva on siiralt hämmingus, et see heategevusaktsioon nii suurt ažiotaaži on tekitanud − sotsiaalvõrgustikes ja Facebookis käib selle üle aktiivne arutelu. Ta kinnitab, et mingit religioosset propagandat lasteaias ei tehtud ja usuraamatuid ei levitatud.

“Jõulude ajal pöördusid meie poole ühenduse Lapsed Eestis esindajad ning tegid ettepaneku jutustada lastele jõulumuinasjuttu, rääkida nendega headusest ja kurjusest ning teha neile kingitusi,” selgitas ta. “Ning nad tõepoolest laulsid lastega lumehelvestest, uuest aastast ja muust − täpselt samamoodi, nagu meiegi lastega laulame. Mitte mingeid aadresse, telefone või kutseid ei jagatud − meie metoodik Julia Popova ja õpetajad viibisid seal juures. Valikuliselt avasime enne üritust neli külaliste toodud kingikarpi ja kontrollisime üle: seal olid vildikad, albumid, värvid, märkmikud… Mingit usukirjandust seal polnud. Ma ei näe selles midagi halba, et meil külalised käisid ja lastele rõõmu tegid.”

Fakti, et lastevanemaid kavas olnud üritusest ei teavitatud, ta siiski tunnistas. Vassijeva selgitas, et vahetust üle andnud õpetaja unustas kolleegile seda mainimast ja seepärast ei jõudnudki info kohale. “Just see tekitaski nördimust,” arutles ta. “Kui vanemad ei taha mingil põhjusel, et nende laps mingist üritusest osa võtaks, siis tavaliselt lepime me kokku, millega laps sel ajal tegelda võiks. Nimetatud juhul leidis aset inimlik eksitus, püüame edaspidi sääraseid vigu vältida.”

Arutavad komisjonis

Sillamäe linnavolikogu esimees Jelena Koršunova ütles, et pole kõikide detailidega kursis ning seepärast pole ta valmis olukorrale konkreetset hinnangut andma, kuid esmapilgul ta lasteaias juhtunus midagi halba ei näe.

“Lasteaeda ei tulnud võõrad inimesed, vaid meie linna elanikud, keda seal tuntakse,” kommenteeris ta. “Nad ei kuulu mingitesse riigis keelatud organisatsioonidesse ning kui nad tahtsid õnnitleda lapsi pühade puhul, mida me ju kõik tähistame, siis mis selles halba on? Teine küsimus on kirjanduse levitamine, kui selline fakt tõepoolest aset leidis − muidugi ei ole see õige. Kirja autor märgib, et säärane asi toimub linnas pidevalt, kuid mina isiklikult kuulen sellest esimest korda. Võin vaid lubada, et tõstatan selle küsimuse lähimal kultuuri- ja hariduskomisjoni istungil.”

Sillamäe linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Katrin Tamme ütles, et ka tema pole varem säärastest probleemidest linnas kuulnud.

“Põhimõtteliselt pole ma selle vastu, et lasteaedades või koolides jõulutraditsioonidest räägitakse, ning minu arvates Jaaniussikeses midagi halba ei juhtunud. Me ju kõik tähistame seda püha, olgugi et traditsioonid on erisugused. On isegi hea, kui me teineteise tavasid tunneme. Minule teadaolevalt usuteemalisi raamatuid keegi kellelegi kaela ei määrinud, neid ei olnud ka kingituste seas, ent kuna nad sealsamas kõrval lebasid, siis võimalik, et mõni laps ka võttis neid. Kuid neid ei pea ju lastele lugema, võib need lihtsalt ära visata. Halb on see, et vanemaid kavas olnud üritusest ei teavitatud. Loodan, et lasteaia juhtkond teeb oma järeldused.”