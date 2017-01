Põhjarannik teisipäeval, 10. jaanuaril

10. jaanuar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab esileheküljel sellest, kuidas Sillamäel said vanemad pahaseks, kui lasteaias Jaaniussike käisid usuorganisatsiooni esindajad ja lisaks lauludele, mängudele ja kingitustele levitasid seal ka usupropagandat. Huvitaval kombel ei häirinud antud juhtum aga linnavõime ja selle esindajad kiidavad pigem sellised religioosse propaganda üritused lasteasutustes heaks, nimetades neid harivaks ja heategevuslikeks.

*Juttu on ka paljuräägitud Kukruse aherainemäe teisaldamisest. Kuigi peamiselt on just teise kohta tõstmisest seni räägitudki, on kõne all olnud ka keskkonnaameti soovitus kaaluda alternatiivina mäe osalist või täielikku likvideerimist, sorteerides aherainest välja peenpõlevkivi, ning leida mäkke ladestatud aherainele kasutus. Siiski pole materjali vedamine kaugemale kui kümme kilomeetrit majanduslikult otstarbekas ning pealegi ei ole sellega suurt midagi peale hakata.

* Täna on 70. aasta juubel endisel peaministril, ettevõtjal ja ühiskonnategelasel Tiit Vähil, kes viimased aastad on tegutsenud Sillamäel. Sellega seoses uuris Põhjarannik Vähiga kokku puutunud inimestelt, mis mehega on tegu. Üksmeelne on arusaam, et Vähi teened Eesti riigi ees on hindamatud, sest tegemist on Eesti riigi ühe käimalükkajaga.