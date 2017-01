Seikluskeskuses teevad süüa kokad Nepalist

9. jaanuar 2017

Kiviõli seikluskeskuse köögis toimetavad sellest hooajast kaks Nepalist pärit kokka, kes valmistavad külastajatele aasiapärase toidu kõrval ka Eesti köögi hõrgutisi.

“Ega nad päris täpselt aru saa, mida heeringaga peale hakata, ega tule selle peale, et seda süüakse ainult hapukoorega. Tahavad teist ikka fritüüri panna,” muigab Kiviõli seikluskeskuse administraator Airis Vesk.

Maitsja abiks

Kokad ei tulnud Kiviõlisse mitte otse mägisest Nepalist, vaid hoopis Tartust, kus nad viimastel aastatel tööd tegid. Seal töötasid mehed Aasia toitu pakkuvas restoranis.

Mõte Eesti kokkade asemel leida kedagi eksootilisemat tuli keskuse eestvedajal Madis Oldil, kes marssis oma kodu kõrval olevasse Aasia restorani Tallinnas ja küsis, kus ja kuidas endale Aasiast pärit kokkasid leida. Talle soovitati inimesi, kes juba Tartus tööl, ning nii sattusidki mehed Kiviõlisse.

Ehkki kaks Nepalist pärit meest, Dila Chalise ja Bimal Malla, on juba hea mitu aastat Eestis elanud ja töötanud, on nad seni teinud siiski oma koduköögi sarnast toitu ja Eesti köök on neile võõras. Nüüd õpivad ja katsetavad nad Kiviõlis ka Eesti toidu tegemist. “Seda küll teise koka järelevalve all,” tõdes Vesk.

Aasia köögist valmistatakse eelkõige kastmeid nii kanale kui ka sealihale. Viimase puhul peab keegi teine maitsmisel appi tulema, sest sea- ja loomaliha söömist ei luba meeste usk. Nepalis süüakse kas kana või lammast.

Päris Nepali kööki Kiviõlis ei pakuta. “See oleks inimestele ilmselt võõras,” põhjendas Vesk. Samuti suudaksid mehed teha India toitu, kuid ka see pole igapäevases menüüs. “Kindlasti teevad nad neid hea meelega, kui keegi tellib,” lisas ta.

Tamp taga

Kaugelt pärit mehed on praeguseks kolinud Kiviõlisse ja kuna suusakeskus on lumepuuduse tõttu kinni, on neil mahti tutvuda ümbruskonna ja Ida-Virumaaga. “Just see, et meil on keskuses kevadel ja sügisel pikem puhkus, sobib neile ja annab võimaluse kodus käia,” rääkis Vesk. Meeste perekonnad elavad Nepalis.

Kokad tulid Kiviõlisse ametisse 15. detsembril ning sellele järgnenud nädalavahetus oli ka ainus, kus keskus avatud oli. “Meie kohviku eripära on see, et tipptundidel, kui mäest kõik inimesed sööma tulevad, on järjekorrad pikad, tamp taga ja ettevalmistatud toit kaob kui nõiaväel,” tõdes Vesk. Esimesel nädalavahetusel liiga suur koormus polnud, sest kolme päeva jooksul käis keskusest läbi umbes paarsada külastajat.

Samas on detsember just pidude hooaeg ja kätt said uued kokad harjutada küll.

Kiviõli seikluskeskus loodab oma uksed uuesti avada nädala pärast. Ilmaprognoos näitab uue nädala alguseks miinuskraade, mis lubab lumetootmise käima lükata, ja nädala lõpuks võiks olla lume hulk juba piisav, et üks laskumisnõlv avada.