Eesti kultuuri tipptegijaid tunnustatakse esmakordselt Ida-Virumaal

7. jaanuar 2017

Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimub 20. jaanuaril Eesti kultuurkapitali aastapreemiate pidulik üleandmine, kus kõrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, näitekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas.

Eesti kultuurkapital on püüdnud galaüritusega ringi käia kõikjal Eestis, eelmisel aastal toimus see Eesti südames Paides.

Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks ütles, et Ida-Virumaal veel käidud ei ole ning seekord otsustati kasutada hiljuti renoveeritud ja suurepäraste tehniliste võimalustega Kohtla-Järve kultuurikeskust.

Lavastab tantsukunstnik

“Oleme väga tänulikud kultuurimaja meeskonnale, et nad võtsid selle väljakutse vastu,” sõnas Saks. Kuna üritusest valmib ka telesaade, on tehnikat ja toimetavaid meeskondi galapäeval majas palju ning saalis tuleb teha ümberkorraldusi. “Heas mõttes pinge on sel päeval suur, kuna kõik meeskonnad saavad kokku mängida alles samal päeval mitmes peaproovis, vahetult enne külaliste tulekut.”

Tehniliste ettevalmistustega tehakse algust juba eelmisel õhtul.

Gala korraldab sel aastal Kanuti Gildi Saali meeskond. Lavastaja on tantsukunstnik Arolin Raudva, kes on loonud koreograafiaid teatrietendustele (nt Martti Helde lavastus “Vanamees ja meri”), osalenud tantsijana paljudes tantsulavastustes ning peale sooloprojektide olnud tegev ka kaasautori ja -etendajana korteris aset leidnud eksperimentaalses tantsulavastuses “Olmeulmad”.

Õhtut juhivad Maike Lond-Malmborg ja Iggy Lond-Malmborg, Eesti-Rootsi kunstnike duo, kes peale põneva isikliku karjääri on teinud väga kõneka ühislavastuse “99 Words for Void” (“99 sõna tühjusele”).

Maike Lond-Malmborg on teinud märkimisväärseid töid, mis on toonud talle tuntust. Näiteks rahvusvahelise läbimurdega kontsert-etendus “Postuganda”, mille kaasautor ta oli, ning edukas loeng-etendus “10 journeys to a place where nothing happens*”, mis on aktiivselt Euroopas tuuritanud alates 2013. aastast.

Iggy Lond-Malmborg on vabakutseline näitleja ja etenduskunstnik Malmöst. Kuigi klassikalise näitlejaharidusega, kasutab ta eri esteetikat ja stiile nii soolodes kui koostöödes.

Gala muusikalise kujunduse eest kannab hoolt Hendrik Kaljujärv, kes on olnud loominguliselt aktiivne paljudes formaatides: loonud muusikat sõna- ja tantsulavastustele, teinud installatsioone galeriides, lavastanud ja osalenud töödes nii Kanuti Gildi Saalis, Von Krahli teatris kui ka teatris NO99. Peale Kaljujärve täidavad õhtut helidega vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik Karl Saks ning löökpillimängija Kalle Kindel.

Laval saab näha veel etenduskunstnik Henri Hütti.

Tseremoonia lavastamisele paneb oma dramaturgilise õla alla ka Laur Kaunissaare ja kunstnikuna teeb kaasa Kairi Mändla.

Televiisoris kaks päeva hiljem

Kultuurkapital annab Kohtla-Järvel üle 2016. aasta silmapaistvate saavutuste eest kaheksa peapreemiat arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, helikunsti, kehakultuuri ja spordi, kirjanduse, kujutava ja rakenduskunsti, näitekunsti ning rahvakultuuri valdkonnas ja kaheksa elutööpreemiat, mida rahastab kultuurkapitali nõukogu.

Peale selle annavad galal üle sihtkapitalide preemiad audiovisuaalse kunsti sihtkapital, rahvakultuuri sihtkapital, kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ning kehakultuuri ja spordi sihtkapital.

Kokku antakse üle 36 sihtkapitalide preemiat.

Peapreemia suurus on 7000 eurot, elutööpreemia on 10 000 eurot. Sihtkapitalide preemiasummad jäävad vahemikku 1000-3500 eurot.

Preemiasaajate nimed saavad avalikuks alles galaüritusel.

Kutsetega üritusele oodatakse saalitäit rahvast. Õhtu avavad kultuuriminister ja kultuurkapitali nõukogu esimees Indrek Saar ning kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

Valitsuse liikmetest oodatakse galale riigikogu kultuurikomisjoni liikmeid. Kutsutute seas on ka endised kultuuriministrid, kultuurkapitali nõukogu esimehed.

Eesti Televisioon teeb kultuurkapitali aastapreemiate pidulikust üleandmisest Kohtla-Järve kultuurikeskuses salvestuse ning näitab seda 22. jaanuaril.