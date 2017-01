Põhjarannik, laupäeval 7. jaanuaril

7. jaanuar 2017

* Tänases Põhjarannikus vaagitakse erinevaid ideid, mida mullu pankrotipesast riigi ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rahaga välja ostetud Aleksandri kirikuga Narvas peale hakata. Kas tuleb sinna tulevikus raamatukogu, kontserdisaal või midagi muud, on praegu endiselt lahtine. Narva linnapea Tarmo Tammiste aga tõdeb, et Aleksandri kiriku hoone on needus pühakoja kujul, mille ümber saab jahuda, palju tahad: tõsta kisa, etendada paatost. “Aga see on muutunud asjaks, mida pole tegelikult kellelgi vaja,” ütleb ta otsekoheselt.

* EELK peapiiskop Urmas Viilma taunis Jõhvi Mihkli koguduse kirikuõpetaja Peeter Kalduri sõnavõttu vabadussõja võidelnute mälestuspäeval, kus ta mainis, et et Vabadussõjas ei sõditud homode aktsepteerimise, majanduspagulaste vastuvõtmise ja Brüsseli käskude pimesi elluviimise eest.

* Eesti kultuuri tipptegijaid tunnustatakse esmakordselt Ida-Virumaal. Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimub 20. jaanuaril Eesti kultuurkapitali aastapreemiate pidulik üleandmine, kus kõrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, näitekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas.

* Põhjarannniku nädalalõpuintervjuu on Tarvo Kruubiga, kellest saab järgmine Ida prefekt. Kruubi juhtimisel on uuritud viimaste aastate raskeid isikuvastaseid kuritegusid, kapos töötades on ta osalenud ka mitme korruptsiooniasja menetlemisel.