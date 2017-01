Laiemalt kui keskkonnakirves

7. jaanuar 2017

Sel nädalal tuli uudis, et keskkonnaorganisatsioonid andsid valitsusele põlevkivitasude alandamise eest möödunud aasta keskkonnavaenulikuma teo tiitli ehk keskkonnakirve.

Esmapilgul kõlab see ju kuidagi kohutavalt ja kui nii võtta, kas siis peaks nüüd ennast süüdi tundma ka need sajad inimesed, kes tänu keskkonnatasude vähendamisele uuesti tööle said? Need pered, kus tänu nendele sammudele taastus sissetulek?

Keskkonnaorganisatsioonid ajavad muidugi oma asja ja eks see looduse puhtuse eest võitlemine ongi üllas. Juhul muidugi, kui ta on siiras. Ent nii mõnigi neist organisatsioonidest on saanud kindlasti raha nendestsamadest allikatest, mis muidugi tasude vähendamise tõttu on nüüd kuivemaks jäänud. Aga millegipärast on nendesamade keskkonnaühenduste häält Ida-Virumaal üsna vähe kuulda, kui jutt käib näiteks kaevanduste mõjust siinsetele inimestele ja loodusele. Kahjuks pole me kuigi sageli kuulnud keskkonnaorganisatsioonide nõudmisi suunata näiteks rohkem raha just Ida-Virumaa keskkonnaprobleemide lahendamisse.

Mäletame, et aastaid tagasi pääses korraks parlamenti ka roheliste erakond. Ent ühe teema erakonnaks ta jäigi ning valija ei mõistnud lõpuks nende sõnumit ja jättis rohelised järgmistel valimistel parlamendist välja. Valitsusele võib kitsalt erisugustes valdkondades tegutsemise eest jagada mis tahes negatiivseid tiitleid, kuid selleks ta valitsus ongi, et vaadata Eestimaa elu kõikidest eluvaldkondadest lähtuvalt. Ning sotsiaalprobleemid on paraku tihedalt seotud ka riigi julgeoleku küsimusega.