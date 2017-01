Põhjarannik reedel, 6. jaanuaril

6. jaanuar 2017

* Kohtla-Järve lastekodu suleb tõenäoliselt eeloleval suvel uksed ning sealsed kasvandikud majutatakse koos õpetajatega väikeste peredena elumajade korteritesse. Edasise hoolitsuse nende eest võtab enda peale SOS-lasteküla.

* Kohanimenõukogule ei meeldinud Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme ühinemisel tekkiva valla oma, mis peab kokkuleppe kohaselt nimeks saama Põhjaranniku vald. Nõukogu arvates on see “geograafiliselt ebamäärane kunstlik nimi, võib olla eksitav kohanimeseaduse mõistes. Sobiv oleks täpsem sünonüüm Ontika vald või vallanime järgi Toila vald”.

* Ida-Virumaa menukal poliitikul, riigikogu rahanduskomisjoni esimehel Mihhail Stalnuhhinil ilmus 25 lühijuttu sisaldav lasteraamat “Kuidas karta, kui üldse hirmu pole ehk Pööningulood”.

* Tänase Põhjaranniku spordiküljel on pikem lugu Voka noormehest Marten Jõeäärest, kes on kerkinud Eesti paremate noorjalgratturite sekka ja tahab jõuda profiklubisse. Tema treeneri Andri Lebedevi sõnul on Jõeäärel erakordselt kõva võidutahe, mis on tal korduvalt aidanud võita ka temast tugevamaid konkurente.