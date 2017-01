Heauskselt uuele omanikule antud kassipoeg visati tänavale

5. jaanuar 2017

Ahtme linnaosa tänavalt leiti läbikülmunud ja verine kassipoeg, kes kössitas samas pappkarbis, millega ta oli uuele omanikule üle antud.

Kohtla-Järve loomade varjupaiga vabatahtlik Julija Tupitsõna tegi politseile avalduse, et jõuda selgusele, kuidas sattus omanikku vahetanud kassipoeg abitus seisundis tänavale.

Halba aimamata

Kojamehe poolt varahommikul Kohtla-Järve linnaosas Ahtme mnt 55. maja eest leitud kassipoeg kükitas pappkarbis, suu ja nina verised.

“Ta oli ninapidi karbi seina külge külmunud ning end lahti tõmmates ninalt naha maha tõmmanud, kuid see polnud tema ainuke vigastus,” kirjeldas Kohtla-Järve loomade varjupaika toimetatud kassipoja olukorda seal vabatahtlikuna abiks käiv Julija Tupitsõna. “Me ei olnud üldse kindlad, et ta elama jääb.”

Kassipoeg leiti samast karbist, millega ta oli uuele omanikule käest kätte üle antud. “Sama karp, sama riidetükk selle põhjas… Ja mitte kaugel sealt, kus uus omanik elab − naabermajas,” rääkis varjupaiga vabatahtlik, olles kassipoja omaniku vahetumist uurinud.

Tema sõnul ei osanud kassipoja endine omanik midagi halba aimata. “Inimene, kes seda kassi endale tahtis, oli korralikult riides ning rääkis mõistlikku juttu. Loomakese omanik oli veendunud, et kassipoeg läks headesse kätesse. Mitte mingit alust polnud kahtlustada, et see lugu niimoodi lõpeb.”

Kassipoeg lonkas ühte käppa ning verekoguse järgi karbis otsustades oli ta lüüa saanud. “Karp oli üleni verine, kassi nina ja suu samuti. Ta oli läbi külmunud ning apaatne, ei liigutanud ennast algul üldse,” kirjeldas Tupitsõna.

Kassiaids

Kassipoeg toimetati Kohtla-Järve varjupaigast Tallinna MTÜ Loomade Hoiupaik kliinikusse. “Jumal tänatud, raskeid vigastusi tal õnneks polnud,” kostis loomakese pärast mures olnud vabatahtlik. “Õnneks leidis ta nüüd endale suurepärase perenaise, nii et lõpuks ometi on see kassipoeg kindlates kätes ja hoitud. Kui aga kojamees poleks teda tol hommikul leidnud, oleks ta hukule määratud.”

Tupitsõna soovitab nendel juhtudel, kui koduloom omanikku vahetab, teha allkirjastatud üleandmise leping. “See on lihtne asi, mis annab samas võimaluse uus omanik vajaduse korral vastutusele võtta. Ta ei saa siis väita, et pole üldse mingit looma endale võtnud.”

Samuti koputab ta nende inimeste südametunnistusele, kes oma kasse ei steriliseeri ja lasevad neid õue järelevalveta jalutama. “Inimesed ei anna endale aru, et nad riskivad niimoodi käitudes oma kodulooma tervisega. Ida-Virumaal on kasside seas väga levinud immuunpuudulikkuse viirus FIV, nn kassiaids, mis levib peamiselt kassikaklustes hammustuste ja kriimustuste kaudu.”

Tupitsõna sõnul on Ida-Virumaal hulkuvaid kasse üle mõistuse palju. “Varjupaika tuuakse neid mõnikord kolooniate kaupa. Kass võib poegida iga kahe-kolme kuu tagant. On vastutustundetu jätta loom steriliseerimata ning sokutada pojad siis loomade varjupaika või jätta üldse ilma hooleks. Kohtla-Järve varjupaiga pidajatel on õnneks suured kogemused ning neil õnnestub leida kassidele uus kodu, kuid mitte kõigile. Kõik kassipidajad peaksid ükskord aru saama, et nad kannavad oma lemmiklooma eest vastutust. Me ei ela enam selles ajas, kus kasse polnudki võimalik steriliseerida.”

Vabatahtlike abiga

Ahtme linnaosast leitud verise kassipoja asjus tegi Tupitsõna politseile avalduse, et jõuda selgusele, kuidas sattus kass uue omaniku juurest tänavale. “Seda asja ei saa niimoodi jätta. Süüdlane tuleb välja selgitada ning ta peab oma tegude eest vastutama,” sõnas ta.

Abi vajavate kodutute loomade aitamiseks soovitab Tupitsõna pöörduda Tallinnas tegutseva MTÜ Help Estonian Pets poole. “Sealt võetakse ühendust Ida-Virumaa vabatahtlikega, kes tulevad appi.”