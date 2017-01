Vanapapi võttis Kohtla-Järvel omatahtsi puid maha

5. jaanuar 2017

Aasta tagasi Kohtla-Järvel ühest linnaosast teise kolinud 84aastane vanapapi otsustas toaakent varjava suure puu omal algatusel vöökõrguselt maha võtta; varem olid tema ohvriks langenud neli pihlakat ja õunapuu, mis akna alla rajatud kartulipõllule piisavalt päikest ei lasknud paista.

Üleeile sõitis ohtlike puude langetamise ja võrahooldusega tegeleva OÜ ArborWorks juhatuse liige Roland Kontkar Kohtla-Järve Järveosas ringi ja märkas Uus tänav 11 asuva maja taga kahtlasena tundunud tegutsemist. Lähemale minnes selgus, et üks vanapapi üritas kirve ja käsisaega suurest, neljanda korruse akendeni küündivast puust jagu saada. Kontkari küsimustele raieloa kohta vastas papi, et majavalitsus olevat tal suusõnaliselt lubanud selle puu maha võtta. Tegevust telefoniga filminud ja küsimusi esitanud Kontkarist heidutatud, jättis vanataat saagimise sinnapaika ja kõndis minema.

Ümbruses vedelevate oksahunnikute ja veel ühe vöökõrguse kännu põhjal otsustades polnud see ainuke sae ohvriks langenud puu.

Ühistu avaldusega segane lugu

Kohtla-Järve linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas Ülle Lepassaar oskas aadressi ja kirjelduse järgi kohe arvata, kellest jutt: “Jugan Stern. Selle mehega oli meil probleeme juba siis, kui ta Sompas elades korteri eest maksta ei tahtnud. Siis kolis Järvele, aga Sompa korter on tal alles ja selle eest maksma peab ta ikka.”

Nendesamade puude pärast olevat Stern mitu korda linnavalitsuses käinud. Lepassaar ütles, et linnavalitsus pole puude mahavõtmise vastu, küll aga ei saa raieluba anda suvalisele inimesele, kes seda soovib, vaid ühistu peab selleks avalduse tegema. Avaldusele tuleb tingimata lisada ühistu üldkoosoleku protokoll. Seejärel vaatab linnavalitsuse esindaja kohapeal puud üle ning kui nende mahavõtmine on põhjendatud, annab raieloa.

“Isegi kui neil see luba oleks, ei tohiks puid maha võtta suvaline inimene,” kinnitas ta. “Aga luba pole − ka suusõnaliselt pole sellest juttugi olnud −, pole ka ühistu avaldust.”

Maja korteriühistu esimees Roland Harjaks ütles, et ühistu koosolekul on nendest puudest juttu olnud ja juba septembris viis ta linnavalitsusse avalduse nende mahavõtmiseks.

“Sharonbergi kätte viisin, tema pidi edasi andma, kellele vaja,” kinnitas mees.

Linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas Jelena Scharonberg ütles, et pole avaldust saanud: “Ma olen talle mitu korda öelnud, et peab tooma avalduse ja üldskoosoleku protokolli, aga ta pole toonud.”

Kartulipõld − no ja siis?

Läksime kohapeale asja vaatama koos linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Kersti Juusega. Hetk hiljem liitus meiega sama maja elanik Leida, kes teadis rääkida, et esimesed puud − neli pihlakat − võttis vanapapi maha juba suvel ning mõni aeg hiljem langes sae alla vana õunapuu.

“Oksahunnikuid pole keegi ära koristanud,” pahandas Leida. “Rääkisin selles puude raiumisest ühistu esimehele ka, aga asi käib muudkui edasi.”

Leida juhtis tähelepanu majatagusele songermaale − see olevat vanapapi kartulipõld, otse tema enda akende all.

“Aasta tagasi ta siia tuli, kevadel hakkas kohe kaevama ja pani kartuli maha,” vangutas proua pead.

Kersti Juuse oli nähtust omajagu jahmunud: pole linnas varem nii jultunult puid maha võetud, veel vähem korterelamu akna alla kartulimaad rajatud.

Roland Harjaks ei näe kartulipõllus mingit probleemi: “See on ühistu maa; alguses, kui ta kaevama hakkas, olid mõned majaelanikud ärevil, aga see põõsaste vahel olev lapike ei sega kedagi ega paista väljagi. Kellegi õigusi pole sellega küll riivatud.”

Probleemi ei näe Harjaks ka puude omavolilises mahavõtmises: “Ega selles maja kirdenurgas akendesse väga valgust paista, aga inimesed tahaksid ju ikka päikest ka näha. Vanapapi on ilmselt selline inimene, kes on harjunud tegutsema, las ta siis teeb. Muidugi võiksid puud olla madalamalt maha võetud, aga asi need kännud pärast korraliku saega maha on võtta.”

Linn korrastab, ühistu maksab

Linnavalitsus on teist meelt.

“Raieloa nad kindlasti oleksid saanud, sest see puu on hoonele lähemal kui viis meetrit. Aga see ei tähenda, et neid niisama ja ükskõik kuidas maha võiks võtta,” ütles Kersti Juuse.

“Kartulipõld kortermaja juures pole kindlasti normaalne,” lausus Ülle Lepassaar.

Linnaametnikud kutsuvad ühistu esimehe lähiajal endi jutule ja otsustavad seejärel, mis edasi saab.

“Tõenäoliselt peab linn tellima selle pooleldi saetud puu mahavõtmise ja õunapuutüüka mahalõikamise, samuti okste äraveo. Arve tööde eest esitame ilmselt ühistule,” rääkis Juuse.

“Ühistule anname korralduse kartulimaaks kaevatud ala kevadel korda teha ja haljastada,” täiendas Lepassaar.

Roland Kontkar ütles kõnealuseid puid üle vaadates, et õunapuu oli seest õõnsaks pehkinud, ent üleeile kirve ja sae ohvriks langenu − tema hinnangul vaher, korteriühistu esimehe sõnul toomingas − võinuks veel hulk aega kukkumist kartmata kasvada ega ohustanud maja vähimalgi määral.

“Nüüd tuleb see muidugi maha võtta, aga otsest kukkumisohtu praegu ei ole,” pole tema sõnul mahavõtmisega kibekiire.