Põhjarannik neljapäeval, 5. jaanuaril

5. jaanuar 2017

* Tänases Põhjarannikus on lugu 84aastasest vanapapist, kes Kohtla-Järve kesklinnas on mitu päeva kirve ja käsisaega nösinud tema kortermaja ümber kasvavat kõrget puud. Mitmest madalamast pihlakast on ta juba varem jagu saanud. Puud takistanud valguse pääsu tuppa ja akna alla rajatud kartulipõllule. Linnavõimudele selline eaka metsa- ja põllumehe isetegevus Eesti ühe suurema linna südames ei meeldi, korteriühistu esimehe arvates ei ole aga vanapapi midagi valesti teinud.

* Rahaline kitsikus painab Kohtla-Järvet üha tugevamalt. Kohtla-Järve oli eelmisel aastal üks väheseid linnu Eestis, kus tulumaksu laekumine kasvamise asemel hoopis vähenes, ja olukorra märkimisväärset paranemist ei näe linnavõimud ka tänavu.

* Ahtme linnaosa tänavalt leiti läbikülmunud ja verine kassipoeg, kes kössitas samas pappkarbis, millega ta oli uuele omanikule üle antud. Kohtla-Järve loomade varjupaiga vabatahtlik Julija Tupitsõna tegi politseile avalduse, et jõuda selgusele, kuidas sattus omanikku vahetanud kassipoeg abitus seisundis tänavale.