Meeskoor Kaevur hakkab… tantsima!

5. jaanuar 2017

Lapua linn korraldab augustis Soome riigi 100. sünnipäeva auks meeste tantsupeo, kus Eestist löövad kaasa meeskoor Kaevur ja rahvatantsuansambel Tarvanpää.

Soome meeste tantsupidu viib mõtted vägisi Eesti meeste tantsupeole, mis korraldati esimest korda 11 aastat tagasi Lääne-Virumaa tantsuõpetaja Maie Orava eestvedamisel. Kolm neid pidusid on olnud, viimati oldi nagu üks mees Rakveres tantsuväljakul platsis tunamullu.

Lõhnab selle järele, et soomlased on eestlastelt meeste tantsupeo idee maha viksinud!

Nii see on ja ega soomlased seda varjagi. Pealegi − mis saab eestlastel olla selle vastu, et nende hea idee ka põhjanaabrite juures kanda kinnitab?

Lapua ja Rakvere

Eesti ja Soome meeste tantsupeo seoseid pole keeruline leida. Eesti mehed tantsivad Rakveres, mis on Lapua sõpruslinn, ning tunamullu osales Lapua delegatsioon, sealhulgas linnavolikogu esimees Kai Pöntinen, Eesti meeste tantsupeol.

“Oleme kogu aeg ja igal pool maininud, et idee on pärit Rakverest,” kinnitas volikogu esimees mullu Virumaa Teatajale, vahendades ka sellist uhket sõnumit, et Soome meeste tantsupidu on valitud Soome juubeliaasta kümne olulisema sündmuse hulka.

Soome meeste tantsupeo kunstiline juht on koreograaf Ari Numminen, ja ka temale pole Rakvere võõras koht kaardil. Nelja aasta eest osales ta Rakvere teatri ja kahe Soome teatri ühisprojektis ning lavastas Tampere teatris Telakka “Petroskoi”, kus mängis Mait Joorits Rakvere teatrist.

Numminen on Virumaa Teatajale rääkinud, et võrreldes eestlaste peoga saab soomlaste pidu olema teatraalsem. “Meie pidu saab olema vahest rohkem omamoodi füüsiline või visuaalne teater,” kostis ta, lisades, et püüab sellel peol tantsu kaudu näidata mehelikkuse eri aspekte. “Et mehel on tunded ja ta oskab neid väljendada.”

Kui Eesti meeste tantsupeol oli tunamullu üle 3000 osaleja, siis Lapual tuleb väljakule 1917 tantsijat, see arv tuleneb Soome iseseisvumisaastast.

Seljad kokku

Kuidas Ida-Virumaa meeskoor Kaevur nende 1917 tantsija kampa sattus?

Kaevur käis sügisel Helsingis toimunud mardilaadal esinemas ning tagasiteel jagati bussi Rakvere rahvatantsuansambliga Tarvanpää.

Tarvanpää mehed olid saanud kutse tulla Soome meeste tantsupeole, kuid kuni kohtumiseni Kaevuri meestega polnud nad kindlad, kas nad kutsele ikka jaatavalt vastavad.

Kaevuri mehed lõid aga bussis laulu lahti ning see pani kahe kollektiivi eestvedajate mõtted käima seda rada pidi, et Ida- ja Lääne-Virumaa mehed võiksid seljad kokku panna ja ühiselt peole minna.

Läbirääkimised Soome meeste tantsupeo korraldajatega on jõudnud nii kaugele, et Virumaalt oodatakse Eestit esindama sadat meest − 50 lauljat ja sama palju tantsijaid − ning nende esinemine moodustab suure peo kavas omaette ploki.

Seda lavastab Tarvanpää seltsi kunstiline juht Tiiu Mürk ning muusikaliseks juhiks on Kaevuri dirigent Elo Üleoja.

Oma ajalootuba

Tarvanpää on üks Eesti vanemaid tantsuansambleid: mullu tähistati 70. tegevusaastat.

Ka Kaevuril oli mullu juubel − 60 aastat. Seda tähistati kontserdiga Eesti kaevandusmuuseumis ning kuulutati koori dirigent Elo Üleoja ja koori vanim liige, 84aastane Väino Mehide, kel on koorilaulja staaži ligi pool sajandit, Kuldse Kiivri kavalerideks.

Varem on selle tiitli pälvinud Kaevuri kauaaegne dirigent Aadu Kukk.

Juubeliaasta oli Kaevuri meestele tegus. Lisaks esinemisele Soomes käidi kontserti andmas ka Peterburis Jaani kirikus ning Poolas. Nii palju pole Kaevur juba ammu ühe aasta jooksul piiri taga käinud.

Eesti kaevandusmuuseumis teeb tänavu uksed lahti Kaevuri ajalootuba, kus avatakse koorile aastakümnete jooksul tehtud kingitustest, aga ka koori vanadest vormiriietustest püsiekspositsioon.

Muuseumiööl, 20. mail korraldab Kaevur muuseumi õuel laada, kus pannakse paari euro eest müüki koori hiilgeaegadest pärit smokingud, mida paraku pole juba aastakümneid kantud.

Põnevad ja töised ajad

Jumala poolt lauluhäälega õnnistatud meestel, kes on mõlgutanud mõtet, et kunagi võiks mõnda koori laulma minna, on nüüd tagumine aeg Kaevuriga liituda, sest seda kollektiivi ootavad ees põnevad ja töised ajad.

Tarvanpää ja Kaevuri ühiste proovidega tehakse algust aprillis − Rakveres, kus saadakse kokku ka mais ja juunis, üks kord kuus.

Rakveres tehakse proovi ka vahetult enne põhjanaabrite tantsupidu − 2. ja 3. augustil − ning siis on Soome minek, kus 4. augustil osaletakse juba üldproovis ning peopäeval, 5. augustil antakse kaks etendust.

Jah, aga kuidas selle tantsimisega ikkagi jääb? Kaevuri mehed on siiski laulumehed, kuid soomlaste tantsupeol tuleb neil nii laulda kui jalad kõhu alt välja võtta. “Saame hakkama,” kostis Kaevuri meeskoori koorivanem Andres Rokka veendunult.