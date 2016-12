Ida-Virumaal lendab taevasse üle 20 000 euro

31. detsember 2016

Sellel aastal lasevad seitse Ida-Virumaa linna õhku ilutulestikku veidi rohkem kui 20 000 euro eest, millest kaks kolmandikku tuleb maksumaksja taskust.

Kui Õhtulehe andmetel lastakse üle Eesti aastavahetusel linnades taevasse rohkem kui 115 000 euro eest ilutulestikku, siis Ida-Virumaa seitsme linna panus sinna on veidi üle 20 000 euro.

Kõrgust ja laiust

“Käisin juba meie ilutulestikku uudistamas. Lubati, et on nii madalamaid kui ka kõrgemaid rakette, vaiksemat ja ehmatavamat. Tõotab tulla kena vaatepilt,” kutsus Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin kõiki kell 00.10 Kiviõli kuuse juurde vanale staadionile ilutulestikku vaatama.

Kiviõlis lastakse korraga taevasse kõige suurem summa. Seda tänu sponsorite toele. Oma õla panid ilutulestiku korraldamisele alla kommunaalettevõtted Järve Biopuhastus ja Kiviõli Soojus. Lisaks veel teised toetajad. Linn pani samuti omalt poolt 600 eurot lisaks. Kokku sai ilutulestiku tarbeks 5000 eurot.

Kohtla-Järvel lastakse ilutulestikku taevasse küll suurema summa eest: kokku kulutatakse linna eelarvest sellele 6400 eurot. Korraga see siiski taevasse ei lenda: pool sellest kulub Järve ja teine pool Ahtme linnaosas. Kellel soovi, võib mõlemad ilutulestikud ära vaadata: Järve linnaosa saluut on kell 00.30 ja Ahtmes hakatakse paugutama pool tundi hiljem.

Kahes satsis

Jõhvi seevastu laseb oma ilutulestiku taevasse täpselt südaööl. Seal maksumaksja raha õhku ei lenda: 1600eurose ilutulestiku teeb välja Järve Biopuhastus.

Selle summa eest jätkub silmailu kuueks minutiks. “Pikem aeg ja madalad laengud polnud meie eesmärk. Tahtsime, et oleks kõrge ja uhke,” iseloomustas Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm tänavust ilutulestikku.

Kõrgemate laengute tõttu on turvaala sellel aastal varasest suurem. “Turvaala ülesseadmine on meie panus ilutulestiku korraldamisse. Meilt on aeg ja töö, me ei näe põhjust, miks peaksime maksumaksja raha taevasse laskma,” lisas ta.

Kell 1 öösel lendab taevasse ilutulestik Sillamäel ja Narvas. Viimases on see juba teiseks vaatemänguks: esimene saluut on lastepeol kell kaheksa õhtul. Kui laste ilutulestik läheb maksma 1000 eurot, siis öine paugutamine on kaks korda kallim ja kaks korda pikem.

“Peetri platsil algab pidu kell 18 lasteprogrammiga, mis lõpeb ilutulestikuga. Seejärel on üritused kella poole kolmeni öösel välja,” ütles Narva kultuuri- ja sporditeenistuse juhatuse asetäitja kultuuri ja spordi alal Dmitri Vergun.

Peetri platsil toimuva aastavahetuspeo tõttu on 31. detsembril parkimine platsil keelatud.