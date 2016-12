Põhjarannik laupäeval, 31. detsembril

31. detsember 2016

* Tänavune viimane Põhjarannik esitleb läinud aasta kõige olulisemat sündmust Ida-Virumaal. Selleks on põlevkivitööstuse heitlik käekäik, mis algas sadade töökohtade koondamise ning hilisema mõningase taastamisega. On maitseasi, kas nimetada aasta alguses kujunenud olukorda ajutisteks raskusteks, kriisiks või suisa krahhiks. Tõsiasi on, et põlevkiviga seotud ettevõtted on endiselt Ida-Virumaa põhiliseks tööandjaks

ja kohalike omavalitsuste maksudega toitjaks ja headel aegadel ka muude ettevõtmiste heldemad sponsorid. See, kuidas läheb põlevkivitööstusel, mõjutab väga tugevasti kogu maakonna käekäiku.

* Lugeda saab sellestki, et sellel aastavahetusel lasevad seitse Ida-Virumaa linna õhku ilutulestikku veidi rohkem kui 20 000 euro eest, millest kaks kolmandikku tuleb maksumaksja taskust.

* Traditsiooniliselt avaldab tänane Põhjarannik ka šaržid nendest Ida-Virumaaga seotud tegelastest, kes toimetuse arvates avaldasid aasta jooksul olulist mõju piirkonna meediakajastusele. See seltskond on, nagu ikka, üsna kirju. Head uut lugemist ka heal uuel aastal!