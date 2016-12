Aasta arsti tiitel tuli esimest korda Ida-Virumaale

29. detsember 2016

Perearst Reet Toominga nimistu on hiiglama suur − ligemale 2000 inimest −, aga tähelepanu ja hoolivust jagub igaühele, kinnitavad tema patsiendid. Just rahva hääl tõi doktor Toomingale Eesti aasta arsti tiitli.

Sihtasutus Eesti Tervise Fond ning terviseportaal www.arst.ee valisid rahva abil 15. aastat järjest aasta arsti. Oma lemmiktohtri poolt andsid hääle ka paljud idavirulased, kelle eelistus oli Reet Tooming − OÜ Ahtme Perearstikeskuse arst, kes võtab patsiente vastu Jõhvis.

Tark ja empaatiline

“See oli mulle suur üllatus,” kommenteeris Tooming. “Võtan seda tiitlit kui tunnustust kõikidele perearstidele. Meie tööd on märgatud. Tänan kõiki oma patsiente usalduse eest ning kõiki oma kolleege toetuse ja austuse eest,” lisas ta.

“Super uudis,” kommenteeris Ülle Kurg, üks Reet Toominga kandidatuuri esitajatest. Sealjuures pole Tooming tema enda, vaid ema perearst.

Kurg on näinud kõrvalt, kui palju inimlikkust, tähelepanu ja hoolivust doktor Toomingal oma patsientidele jagub. “Et sellise suure koormuse ja ületundide juures jätkub tal närvi ja tasakaalukust, on imetlusväärne. Ta on ka tark, professionaalne, empaatiline ja väga kohusetundlik. Seega igati väärt kandma seda tiitlit.”

Patsientidest hoolimine on märksõna, mis kordub hinnangust hinnangusse. Näiteks Tervisetrendi veebilehel on 134 hindaja tagasiside doktor Toominga tööle erakordne − 4,9 punkti 5st.

“Olen elus näinud palju perearste, aga niisugust suhtumist ja pühendumist oma patsientide tervisele näen ma esimest korda. Reeta võiks nimetada arstiks suure algustähega. Tal jätkub tähelepanu ja aega iga patsiendi jaoks,” kirjutab Riho Kangur.

Kuuldes Põhjarannikult, et tema perearst valiti aasta arstiks, kostis Kangur: “Teist sellist meil Ida-Virumaal ei ole!”

Kangur rääkis, et tal on olnud 5-6 perearsti, aga nüüd on ta doktor Toominga juures pidama jäänud ja ka oma pere nimistusse toonud. “Doktor Tooming on inimene, kes tõesti tunneb sinu tervise vastu huvi ja teeb oma tööd südamega,” põhjendas ta.

Arengu eestkõneleja

Aasta arsti tunnustus tegi rõõmu ka Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhile Sirli Tammistele.

“See näitab, et Jõhvis osutatakse kvaliteetset arstiabi. Kuigi Reet Tooming on Ahtme perearstikeskuse arst, on tema nimistus ka palju Jõhvi inimesi. Ta on üks aktiivsemaid Jõhvi uue esmatasandi tervisekeskuse eestkõnelejaid, missiooniga arst.”

Tammistel on hea meel, et OÜ Corrigo rajatavas uues tervisekeskuses asub tööle lausa kaks tunnustatud arsti. Peale Reet Toominga ka OÜ Peremed arst Tatjana Ruže, kelle praksis saavutas tänavu Eesti perearstide seltsi koostatud kvaliteedijuhise alusel A ehk kõrgeima taseme. “Mõlemad on sellised arstid, kes leiavad, et tuleb edasi liikuda ja teenuseid arendada.”

Väärikas seltskonnas

Eesti Tervise Fondi juhatuse esimees, perearst Eero Merilind rõõmustas, et 15. aasta arsti tiitel läks tema kolleegile ning väljapoole Tallinnat ja Tartut.

Üks kord varem on tunnustus läinud Haapsallu, aga lõviosa tiitliomanikest on Tallinna ja Tartu väljapaistvad tohtrid. Näiteks eelmisel aastal pärjati aasta arstiks Ameerikast Eestisse naasnud traumakirurg Peep Talving, kes on Põhja-Eesti regionaalhaigla kirurgiakliiniku ülemarst, Tartu ülikooli arstiteaduskonna õppejõud ning Tartu kirurgiakliiniku arst-konsultant. Avalikkuse valgusvihku sattus ta kirurgina, kes opereeris Edgar Savisaart.

Aasta arsti tiitel väljendab 90 protsendi ulatuses rahva häält, selgitas Eero Merilind. “Arst.ee külastajate esitatud kandidaatide seast valis žürii kolm, kes said kõige rohkem hääli. Lõppvoorus osutus valituks Reet Tooming, kes on teinud seda tööd üle 20 aasta ja pannud sinna oma südame,” kommenteeris ta.

Peale Merilinnu kuulusid žüriisse Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kes ka eile tiitli üle andis.