Poliitiline näitemäng haiglas

29. detsember 2016

Narva haigla lasteosakonna sulgemise ja siis jälle mittesulgemise katse lõhnab kiiruga lavastatud poliitilise näitemängu järele.

Loo stsenaarium on ülimalt lihtne: linnas kindlalt võimul püsivad keskerakondlased võtsid ühe isiku näol vastu äärmiselt ebapopulaarse otsuse, tekitades rahva seas protestilaine, seejärel aga lahendas sama erakonna teine isikute grupp hapuks kiskunud olukorra. Peale närvide ei kaotanud justkui keegi midagi.

Võimalik, et sel moel otsustas nii-öelda hea seltskond kasvatada oma poliitilist kapitali.

Oletagem küüniliselt, et lasteosakonna sulgemine võis puhtrahaliselt olla õigustatud. Kuid maailmas ei saa kõike rahas mõõta. Põhiline probleem on aga selles, et poliitikud ei vaevunud linnakodanikke nagu kord ja kohus isegi ette valmistama, seades nad lihtsalt fakti ette.

See-eest võib kõva viie hindeks panna nendele otsusekindlatele ja vankumatutele narvalastele, kes ei leppinud neile pealesurutud plaaniga ja seisid selle eest, et Eesti suuruselt kolmanda linna haigla lasteosakonda ei suletaks. Järgmise aasta oktoobris toimuvatel valimistel võivad needsamad aktiivsed inimesed panna hindeid neile poliitikutele, kes selle näitemängu lavastasid.

Küsimärgid ja vastuolud jäävad aga üles ka raha puhul. Keelates munitsipaalsel haiglal lasteosakonna sulgemise arvelt kokku hoida, osutasid Narva linnavõimud võimalusele keerata lõdvemaks eelarvest haiglani jõudva raha ventiili.