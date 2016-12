Virve Osila pälvib elutööpreemia

28. detsember 2016

30. detsembril Jõhvi kontserdimajas toimuval Hennessy aastalõpukontserdil antakse üle järjekordsed kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi aastapreemiad ja Kultuuripärl. Teist korda antakse välja elutööpreemia, mille pälvis armastatud poetess Virve Osila.

Teist korda väljaantava 2000 euro suuruse elutööpreemia pälvis kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi otsusega Virumaa poetess Virve Osila ja järjekorras üheteistkümnenda Kultuuripärli saab teatri Tuuleveski direktor Valentina Fursova.

Pärl ja elutöö

1964. aastal sündinud Fursova on Tuuleveski direktor ja samanimelise MTÜ juhatuse liige aastast 1999. Mööduv aasta oli Tuuleveskile eriti edukas: muu seas osaleti teatrifestivalidel Bosnias ja Hertsegoviinas, Poolas, Venemaal ning Eestis. Lodzis toimunud ülemaailmsel nukuteatrite karnevalil, kus osales teatrikollektiive 30 riigist, pälvis Tuuleveski etendusega “Kolm rock`n`roll põrsakest” parima lasteetenduse tiitli.

“Kogu teatri edukas tegevus on muidugi meeskonnatöö tulemus, kuid leiame, et ka direktori roll on väga oluline. Seda nii majandustegevuse kui ka erisuguste koostööprojektide korraldamisel. Valentina on väga positiivse ellusuhtumisega ja alati rõõmsameelne, väga abivalmis ning aval inimene,” ütles Fursova kandidatuuri esitanud Jõhvi vallavanem Eduard East.

1946. aastal Kohtla-Järvel sündinud, aga suurema osa oma elust Mäetagusel tegutsenud Virve Osila esimene luuleraamat ilmus aastal 1990. Seni on tal ilmunud 21 luuleraamatut ja üks artiklite kogu. Peale selle ilmus Osilal tänavu valitud luuletustest kaheosaline koguteos “Süda peopesal”.

Osila on kirjutanud ka paarkümmend teatritükki, mis kõik on külateatrite repertuaaris lavalaudadele jõudnud. Osilal on alati olnud erisugustest asjadest ja olukordadest oma kindel arvamine ja arusaam ning neid on ta ka aktiivselt näiteks Põhjaranniku veergudel avaldanud. Osila tekstidele on laule loonud Urmas Alender, Kait Tamra, Tajo Kadajas, Boris Kõrver jt.

Osila ütles, et oli elupreemiast kuuldes pisut hämmastunud ning ühtlasi tänulik, et tema elu ja tööd on märgatud.

Osila aasta

“Tundub, et tänavune aasta on minu, sest sain valmis kokkuvõtte elutööst ja nüüd veel selline tunnustus. Olengi varakevadest hilissügiseni elanud oma luuletuste keskel, et neid kogu jaoks valida, sestap ei tunne end praegu üldse luulelisena. Oleks nagu üledoosi saanud − liiga palju on olnud emotsioone ja samal ajal pole saanud endasse vaadata. Ma pole veel päris mina ise, see peab kõik minus ladestuma.

Alles hiljuti sain aru, et minust tõesti peetakse lugu, ja see on suurepärane teadmine. Liigutab, et ka venekeelsetele inimestele lähevad mu tegemised korda. Minu luulet on tõlgitud vene keelde ja olen kohtunud vene inimestega − see on tõeline intelligents, kes neil kohtumistel on käinud. Venelased on väga poeetilised ja poeesiat armastavad. Ida-Virumaa hoolib minust ja samuti mina temast,” ütles poetess Põhjarannikule.

Aastapreemiad pälvisid pedagoogid Anu Pungas ja Rena Bõkova tulemusliku muusikaalase tegevuse, kogukonnategelane Bruno Uustal kultuurisündmuste jäädvustamise, Sillamäe teater-stuudio Teine Taevas teatritegevuse edendamise, Viktor Predbannikov tulemusliku treeneritöö ja Aleksei Hapov maadlusspordi arendamise eest.

Tunnustuspreemiad pälvisid puhkpillimuusika edendaja Verner Mölder, kunstnik ja kunstipedagoog Leili Pure ning rahvatantsuentusiast Taivo Aljaste.