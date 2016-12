Põhjarannik kolmapäeval, 28. detsembril

28. detsember 2016

* Tänane Põhjarannik kirjutab esiküljel sellest, et teenekas poetess, kellel tänavusel juubeliaastal ilmus tema loomingut kokku võttev luulekogumik, pälvis Ida-Viru maakonna Kultuuripärli tiitli.

* Veel saab lugeda sellest, kuidas Venemaa turistid pühade ajal üha aktiivsemalt Narvat vallutavad. Venemaalased oskavad suurepäraselt ühitada puhkust poodlemisega: elavad näiteks mõnes Narva-Jõesuu spaas, päevad aga veedavad Narvas sisseoste tehes. Astri kaubandus- ja meelelahutuskeskuse turundusjuht Julia Viirsalu kinnitas, et ostjate voog on aasta lõpus oodatavalt kasvanud ning seda soodustab ka finantsolukord. “Euro kurss on rubla suhtes langenud ning kohe on Vene turiste juurde tulnud − eriti palju on neid nädalavahetustel.”

* Juttu on sellestki, et kuigi Ida-Virumaal on tööpuudus Eesti üks kõrgemaid, napib siingi teatud elualadel töökäsi. Töötukassas äsja valminud tööjõuvajaduse baromeetri järgi suureneb Ida-Virumaal järgmise 12 kuu jooksul nõudlus keevitajate ja õmblejate järele. Nende põud on juba praegu tõmmanud piduri ettevõtete laienemisele.