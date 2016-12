Põhjarannik reedel, 23. detsembril

23. detsember 2016

* Tänase Põhjaranniku esiküljel on pilt elevandist, kes nösib kõrvitsat. Seotud on see pilt Illuka koolipere algatusega panna kasvama 100 kõrvitsataime ja katta Eesti sajanda sünnipäeva peolaud kõrvitsatega, mis rändavad Tallinna loomaaia asukate kõhtu. Kõrvitsate kasvatamine on üks paljudest vahvatest ettevõtmistest, mis on jõudnud Ida-Virumaalt Eesti Vabariik 100 sündmuste kalendrisse. Muuhulgas on idavirulaste kingikotis ka näiteks sada linnumaja ja jalkaturniiri.

* Ida-Viru keskhaiglas sündis sel aastal varasemast rohkem lapsi. Tänavu on Ida-Viru keskhaigla sünnitusosakonnas ilmale tulnud juba üle 500 lapse. Viimati oli nii viljakas 2008. aasta. Tegu ei ole siiski sündivuse kasvuga, vaid Ida-Viru naised on hakanud rohkem usaldama kohalikku haiglat.

* Põhjaranniku jõululisa pikk intervjuu on MTÜ Maria ja Lapsed juhataja Karis Mugamäega, kes soosib nii asenduskodu juhina kui ka kasuemana laste suhtlust oma bioloogiliste vanematega. “Sest lapse jõud tuleb tema juurtest, olgu need, millised on,” põhjendab ta.

* Samas lehes on ka Alar Veski lugu. 13 aastat tagasi juhtus nii, et Alar pääseb nüüd liikuma vaid ratastoolis. Juhtus isegi hästi, sest arstide hinnangul oleks tast vabalt võinud saada eluaegne voodihaige. Praegu on ta aga ettevõtja, kes teeb ja toimetab nii Tallinnas kui ka Jõhvis, olles tööandja viiele inimesele.

* Kolm aastat tagasi Tudulinna vabatahtlikuks tulnud kahe ülikoolidiplomiga ungarlanna Zsófia Eszter Baglyas kohtus seal oma elukaaslasega, kolis tema kodulinna Sillamäele ja avastas, et värskete meretuulte linnas pole omandatud eesti keelega midagi peale hakata. Hoolimata mõningasest keelebarjäärist tunneb Zsófia end Eestis turvalisemalt kui oma kodumaal. “Eestis on süsteemid läbipaistvamad ja vähem korruptsiooni. Siin on lihtsam tööd leida ja rohkem võimalusi kui Ungaris. Ka siinne tervishoid on palju parem. Muu hulgas suhtumine inimestesse,” leiab kolm aastat Eestis elanud noor ungarlanna.