Ostubuumi tänavuste jõulude ajal pole

23. detsember 2016

Põhjarannik tundis enne pühade saabumist huvi, mille järele valitseb ostjate seas praegu suurim nõudlus ja mida eelistavad idavirulased kingiks osta.

Kui toidukaupade müüjad räägivad, et pühade eel on kaubandus aktiivselt käima läinud, siis tööstuskaupade kauplustes soovitakse praegusest rohkem inimesi näha ja tehakse panus aasta viimastele päevadele.

“Praegu ostetakse kodutehnikat, nõusid ja muud säärast vähem kui viis või isegi kolm aastat tagasi,” tõdes olmetehnika ja elektroonikakaupade keti Vilde direktor Juri Vilde. “Mingid punased hinnasildid siin ei aita. Me ei hakanud detsembri lõpus isegi reklaami tegema, sest inimesed reageerivad sellele väga nõrgalt. Ning arvan, et mitte sellepärast, et kõigil oleks juba kõik olemas, vaid seetõttu, et majanduslik olukord pole just kiita.”

Vilde teada valitseb säärane langus ka mitmel pool mujal, ainult Tallinnas ja Tartus on olukord veidi parem. Kuid inimesed astuvad meie kauplustest siiski läbi ja ostavad midagi tasapisi, aktiivsemalt läksid detsembris müügiks odavamad telerite mudelid. Ent lähtudes varasemate aastate kogemusest, arvan, et aasta viimastel päevadel võib oodata väikest müügikasvu.”

OÜ Kamin ja Pliit Jõhvi kaupluse juhataja Edvin Runnel ütles, et nende juurest astuvad läbi ostjad, kes tahavad ennast või oma lähedasi jõulude ja uue aasta puhul rõõmustada, ning ostavad peamiselt väikesi biokaminaid ja saunatarbeid. “Kuid see on pigem tavaline olukord. Igatahes esialgu ei saa ma öelda, et pühade eel oleks külastajate hulk tunduvalt kasvanud.”

Tänasest aktiivsemad

Jõhvi kaubakeskuse juhatuse liige Andrus Talsi ütles, et ka neil kaubandus just ei kee, ent ei välistanud, et ostjad muutuvad aktiivsemaks juba reedel.

“Kindlalt võin aga öelda, et suuskade, muruniidukite ja saagide vastu ei tunne keegi huvi − ostjad ei astu nendest poodidest isegi läbi. Ent majapidamistarvete müük käib hoogsalt ning oma aastatepikkuse kogemuse põhjal võin öelda, et see aktiivsus kasvab 23. ja 24. ning 29. ja 30. detsembril.”

Tema sõnul oli kuus-seitse aastat tagasi pühade-eelsetel päevadel kauplustes tunduvalt rohkem rahvast kui praegu. “Võin oma tähelepanekute põhjal öelda, et paljud inimesed ei osta kingitusi varakult valmis ning teevad üldse vähe kinke. Näiteks meiegi korraldame oma lähiringkonnas loterii ning igaüks teeb ainult ühe kingituse, mitte kümme. Nii on lihtsam ning ei ole vaja liiga palju pead vaevata ja askeldada, kingita aga ei jää sellegipoolest keegi,” tõi ta näite isiklikust kogemusest.

Ka Talsi tõdes, et kaupade tarnijate hinnangul ei ole erilist ostubuumi praegu eriti kusagil. “Teiste kuudega võrreldes on küll täheldatav mõningane kasv, kuid see pole suur. Sortimendilt ei ole samuti olulisi muutusi, rohkem ostetakse köögitarbeid ja kodutehnikat, kuid põhiliselt midagi väikest: kohvikanne, veekeetjaid ja muud sellist,” ütles ta.

Talupoes ja Sigwaris ollakse rahul

Jõhvi Promenaadi talupoe juhataja Anneli Kütt on väga rahul: müük on pühade eel aktiivne.

“Kui võrrelda, siis näitajad on praegu 2014. aasta tasemel. Möödunud aastal oli langus, kuid tänavu on ostjad taas aktiivsemaks muutunud. Meie omalt poolt oleme püüdnud teha kõik selleks, et nad meie juurest ostuta ei lahkuks. Oleme jõuludeks ette valmistanud rohkesti kinkekomplekte, eriti hästi lähevad kaubaks käsitööseep ja muud käsitööesemed, palju ostetakse ka kohalikku õlut. Ja veel ostetakse hästi palju piparkooke. Tööd meil praegu jagub ning loodame, et see jääb nii ka kõikidel teistel päevadel,” sõnas ta.

Ka Sigwari juhatuse liige Ivi Jäger vähese nõudluse üle ei kurda.

“Ei saa öelda, et jõulude ja uue aasta hakul müügibuum oleks või et seda oodata võiks − müüme igal aastal enne pühi umbes poolteist korda rohkem toodangut. See on stabiilne olukord, sest laud tuleb pühadeks ju niikuinii katta. Pühadekomplekte me oma müügipunktides varakult ette ei valmista, ent kui mõni ostja tahab näiteks vorstikangi kaunilt ära pakkida, siis võime seda teha.”