Soome suusaäss pääses Eesti vanglasse minekust

23. detsember 2016

Soome mäesuusakuulsus, Ontika mõisnik Kalle Palander pääses teda ähvardanud trellide taha saatmisest, kuna maksis oma vana liiklustrahvi ära, kuid veel kahe trahvi tasumisest ootab politsei siiani teateid.

Novembri alguses jäi Viru maakohtus ära istung, kus Põhja politseiprefektuur taotles Kalle Markus Palanderile (39) aresti, sest mehel oli tasumata 2013. aastast saadud 180 euro suurune liiklustrahv. Kuna ka kohtutäituril ei õnnestunud Palanderilt summat sisse nõuda, soovis politsei suusakuulsuse trahvi asendada tema trellide taha saatmisega.

Üks trahv tasutud

Kui Põhjarannik sellest loost kirjutas, lõi uudisest kihama ka Soome meedia, kellele Palander ütles, et unustas trahvi maksmata ning pole mingeid kviitungeid saanud. Kui aga Eesti politsei on tegutsenud seaduslikult, siis pole see päris nii. Politsei lahendas kiiruseületamisega 2013. aasta 13. oktoobril vahele jäänud Palanderi juhtumi kiirteomenetlusega, mis tähendab, et mehele koostati sealsamas protokoll ning anti talle üle allkirja vastu.

Tänavu 29. novembril arutas Viru maakohus Palanderi asja taas. Nüüdseks oli mees rahatrahvi ära tasunud, mida ka politsei kinnitas, mistõttu kohus jättis Palanderi rahalise karistuse arestiga asendamata.

Ent see pole Kalle Palanderi ainus Eestis saadud liikluskaristus. Kui ülalmainitud juhtumit menetles Põhja politseiprefektuur, siis kaht väärteomenetlust on alustanud ka Ida prefektuur − mõlemad samuti kiiruseületamise asjus.

2012. aasta septembris fikseerisid Jõhvi politseijaoskonna patrullpolitseinikud Palanderil Tallinna-Narva maantee 138. kilomeetril ja 2014. aasta veebruaris Ahtme-Rausvere tee 1. kilomeetril maksimaalse lubatud sõidukiiruse ületamise.

Mõlemat väärtegu menetleti kiirmenetluse korras. “Väärteomenetluse seadustiku § 57 lg 3 sätestatu kohaselt koostatakse kiirmenetluse otsus kahes identses eksemplaris, millest esimene antakse kohe pärast otsuse allakirjutamist menetlusalusele isikule allkirja vastu otsuse teisel eksemplaril. Menetlusalune isik märgib otsuse teisele eksemplarile otsuse saamise kuupäeva,” rääkis Põhjarannikule Jõhvi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Ene Muttika. Ühe rikkumise eest määrati siis 200 ja teise eest 100 eurot trahvi, mille tasumise kohta siiani politseil andmeid pole.

Politsei ootab täituri teadet

Kuid Jõhvi politsei pole siiani kohtult Palanderile asenduskaristust taotlenud. “Mõlema rikkumise kohta on politsei edastanud täitemenetluse kohtutäiturile. Kohtutäiturid ei ole politseid teavitanud täitmise võimatusest,” sõnas Muttika. Täitemenetluse seadustik näeb ette, et juhul, kui rahatrahvi määratud kuupäevaks ei tasuta, teavitab kohtutäitur sellest hiljemalt ühe aasta möödumisel kohtutäituri menetlusse võtmisest, kuid mitte hiljem kui kolme aasta möödumisel väärteootsuse jõustumisest.

“Asenduskaristuse taotlemise eelduseks on kohtutäituri teavitus täitmise võimetusest. Asenduskaristuse taotlemine võib sõltuda ka sellest, et erinevate menetlustega tegelevad erinevad kohtutäiturid,” ütles Muttika.

Kalle Markus Palander on Soome edukaim meesmäesuusataja, kes 1999. aastal võitis maailmameistritiitli slaalomis ning hooajal 2002-2003 maailma karika slaalomis. Ta on osalenud kokku 180 MK-etapil ja jõudnud pjedestaalile 30 korral, millest 14 korda kõige kõrgemale astmele nii slaalomis kui ka suurslaalomis. 2011. aastal ostis Palander koos abikaasaga Ontika mõisa, kus ta peab hobuseid ning avas külalistemaja.