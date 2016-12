Tavakaubanduse ellujäämiskursus

23. detsember 2016

See, et poodidesse ei joosta seekordsete jõulude eel enam nii pöörast tormi nagu mõned aastad tagasi, ei tähenda, et inimeste ostuvõime oleks kukkunud või kingituste tegemises hoitaks tagasihoidlikumat joont.

Suur osa ostudest, mis varem tehti tavalistes poodides, sooritatakse nüüd arvuti taga internetipoodides. Praegused pikad sabad postkontorites ei räägi mitte sellest, et inimestel oleks tärganud tohutu postmarkide ostuhuvi. Seal käiakse internetipoodidest tellitud kaupu välja võtmas. Samamoodi nagu ka pakiautomaatidest, mida tekib aina juurde.

Ostlemise kolimine üha rohkem tavapoodidest virtuaalpoodidesse on süvenev trend, mis paneb ka tavakaubandust tugevamini oma ellujäämisvõimalusi otsima. Ostukäibe vähenemine toob kaasa väiksema kaubavaliku, vähem töökohti müüjatele ja pidurdab ka uute kaupluste rajamist.

Kui maakonnakeskus Jõhvi oli kümme aastat tagasi saanud piirkonna arvestatavaks ostukeskuseks, siis nüüd pole siia juba aastaid uusi keskusi kerkinud ja olemasolevateski on tegu rentnike leidmisega.

Tänavu kevadel pidanuks avatama Jõhvi pargikeskus, ent praegu pole seal ehitustegevus veel pihtagi hakanud ja esialgu pole mingeid märke, et seal lähiajal kopp maasse lüüakse. Varem avatult arengute kohta infot jaganud peainvestor EKE esindaja ei vasta juba mitme kuu jooksul päringutele. Vallavalitsuses liigub info, et EKE on ilmutanud huvi keskuse rajamisest üldse välja astuda. Eks seegi ole märk, et tavakaubanduses on kasumlikult toimetamine muutunud üha keerulisemaks ülesandeks.

Et meelitada ostjaid poodi, tuleb selliseid keskusi siduda üha tugevamini muude vaba aja tegevustega ja seda joont on püüdnud hoida ka pargikeskuse äriplaan. Aga selle elluviimine on osutunud suureks katsumuseks ja kolgata teeks.