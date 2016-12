Rene Zahkna otsis Pannjärvelt enesekindlust

21. detsember 2016

Nädal tagasi heitles Rene Zahkna laskesuusatamise maailma karika etapil Pokljukas selle ala absoluutsete tippudega, sel pühapäeval oli ta aga Pannjärvel toimunud Eesti noortesarja etapil kõige kiiremini liikunud suusataja.

2014. aasta Euroopa juunioride meister laskesuusatamises Rene Zahkna oli Pannjärvel kuni 23aastaste Eesti murdmaasuusatajatega võrreldes hoopis teisest “masinaklassist” mees. Kiirel 9kilomeetrisel rajal pälvis ta esikoha rohkem kui minutilise edumaaga.

Gaas põhjas

Nädal aega varem Pokljukas täiskasvanute laskesuusatamises maailmakarikavõistlustel teatesõidu avavahetuses tihedas konkurentsis puhta laskmisega korraliku 14. koha saanud Zahkna ei läinud aga järgmisele etapile Nove Mestos, vaid eelistas samal ajal hoopis Ida-Virumaal Kurtna järvede vahel kihutada.

“Ma ei läinud viimasele etapile, kuna tunnen, et suusatamine teeb mul praegu vähikäiku. Ma ei saa sellist võistlustunnetust kätte, mis varasematel aastatel on päris käpas olnud. Seepärast tulingi Eestisse. Võtan olukorda stressivabalt. Treeningud on läinud kiiremaks ja lühemaks. See võistlus siin Pannjärvel sobis mu treeningplaani väga hästi. Olgugi et siia tuli kodust koos vanematega paarsada kilomeetrit sõita, tasus see sõit ära,” selgitas Eesti laskesuusatajate eliiti kuuluv mees, miks ta tahtis Pannjärvel võistelda.

9 kilomeetrit 20 minuti ja 38 sekundiga läbi kihutanud Zahkna tõdes, et tundis end suuskadel taas üllatavalt hästi. “Muidugi annan aru, et see rada siin oli minule liiga kerge ja lauge. Sellist pikka ronimistõusu, kus hoog lõpus raugeb ja kust peaaegu igal maailma karika etapil tuleb korduvalt üles sõita, siin pole. Täna oli vaja kiiruslikku vastupidavust. Oli vaja õigesti ära tunnetada, milline kiirus sobib, ja siis seda hoida ning liikuda kogu aeg täisgaasiga,” selgitas ta peensusi.

Kiidusõnad Pannjärve radadele

Viimati suusatas Zahkna Pannjärvel 7-8 aastat tagasi just sama noortesarja raames. “Mäletan seda hästi, sest mul oli tookord seljas just äsja ise ostetud suusakombinesoon,” meenutas ta.

Praeguste Pannjärve radade kohta jagus tal vaid kiidusõnu. “Arvestades, milline nutune talv praegu Eestis on, oli siin rada väga heas korras. Olin valmis selleks, et rada võib täis olla männiokkaid, aga ei midagi sellist. Mõnus lai rada, igas kohas saab teistest vabalt mööda sõita,” rääkis ta.

Lisaks 2014. aasta Euroopa juunioride meistritiitlile 20 km sõidus kuuluvad Rene Zahkna säravamate saavutuste hulka laskesuusatamises ka hõbe ja pronks 2013. aasta juunioride maailmameistrivõistlustelt. 2015. aastal Otepääl toimunud Euroopa meistrivõistlustel võitis ta meesjuunioride seas kaks hõbemedalit.

Täiskasvanute karjäärist pärineb praegu 22aastase Zahkna edukaim võistlus tänavuse aasta algusest, kui ta pälvis Saksamaal Ruhpoldingi maailma karika etapil 20 km sõidus 34. koha ja teenis elu esimesed maailma karika punktid.