Sillamäe puudega inimeste ühingu kontorist viidi üle 1000 euro

21. detsember 2016

Ööl vastu 19. detsembrit murdsid kurjategijad sisse Sillamäe puudega inimeste ühingu kontorisse ning viisid sealt minema annetuskastis olnud raha ja seifis olnud liikmemaksud.

“Kurjategijad sisenesid lõhutud akna kaudu ning viisid minema kõik kuni viimse sendini,” rääkis ühingu esimees Nikolai Dežin. “Signalisatsioon hakkas tööle, ent kuni turvafirma töötajad kohale jõudsid − nad kinnitavad, et olid kohal nelja minutiga −, olid vargad kui tina tuhka kadunud.”

Dežini arvates võisid vargad tegutseda kellegi juhatusel, kuna nad leidsid lauasahtlisse peidetud seifivõtme kiiresti üles ning teadsid sedagi, kus annetuskast asub. Seifis hoiti ühingu liikmemakse.

Dežini sõnul oli liikmemakse kokku umbes 100 eurot, ent seda, kui palju annetuskastis raha oli, on keeruline täpselt öelda. “Arvan, et vähemalt 1000 eurot, kuna seal oli mitu 50eurost kupüüri ja ka palju teisi rahatähti,” rääkis ta.

Varem pole üritatud

Annetuskast asub ühingu kontoris pidevalt ning kõik soovijad saavad seal invaliidide heaks annetusi teha. “Tavaliselt avab meie komisjon aasta lõpus kasti ning kanname kõik annetused oma arvelduskontole. Need kuluvad meil hiljem mitmesugusteks vajadusteks,” selgitas Nikolai Dežin.

Ta märkis, et ühingu 27 tegutsemisaasta jooksul ei ole mitte keegi kunagi varem midagi säärast teha üritanud. “Mul ei mahu pähe, kuidas saab kaitsetutele inimestele, invaliididele, niimoodi teha,” sõnas Dežin. “Inimestel puudub südametunnistus. Kui vargad raha ei tagasta, siis jumal karistab neid, sest neistki võib kunagi invaliid saada.”

Dežin loodab, et politsei leiab vargad siiski üles.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova andis teada, et Sillamäe puudega inimeste ühingu kontoris aset leidnud juhtumi alusel on algatatud kriminaalmenetlus vargust käsitleva paragrahvi järgi.

Varastatud on ka Kohtla-Järve invaühingust

Kohtla-Järve invaühingu esimees Svetlana Ergaševa nimetas neid, kes haigetele inimestele liiga teevad, lurjusteks ning lisas, et ka nende ühingus käisid mõned aastad tagasi vargad.

“Nad tungisid ka meie kontorisse akna kaudu. Hiljem oli meil veel tükk aega selles majas ebameeldiv viibida, kuna siin olid käinud halvad inimesed, kes himustavad kaitseta invaliidide vara. Kurjategijaid kahjuks üles ei leitudki,” rääkis ta. “Praegu on meie ühingutel väga keerulised ajad ning kui veel midagi säärast juhtub, siis… Kuid see tuleb üle elada. Nikolai Dežin on tugev inimene ja saab hakkama. Soovin talle ja kõikidele teistele headele inimestele meelekindlust ning seda, et me keerulistest aegadest hoolimata südametuks ja kalgiks ei muutuks.”