Põhjarannik kolmapäeval, 21. detsembril

21. detsember 2016

* Tänane Põhjarannik kirjutab esiküljel, kuidas reageerisid riigikohtu otsusele, mis kummutas haldusreformivastaste argumendid, need Ida-Viru omavalitsusjuhid, kes lootsid, et kavandatud kujul valdade ja linnade ühendamist ei tule. Nende esmaste reaktsioonide põhjal ei ole aga sugugi kindel, et ühinemisotsused nüüd libedamalt sünnivad.

* Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Raivo Murd, kes kolm nädalat tagasi allkirjastas kohalike elanike seas ebapopulaarse lepingu naabervalla Vaivaraga ühinemise kohta, astus tagasi. Uueks volikogu esimeheks saab tõenäoliselt Inge Muškina. “Las noored ka töötavad, mulle aga aitab − aeg on endale elada, tervist tugevdada,” kommenteeris Murd eile oma otsust.

* Ööl vastu 19. detsembrit murdsid kurjategijad sisse Sillamäe puudega inimeste ühingu kontorisse ning viisid sealt minema annetuskastis olnud raha ja seifis olnud liikmemaksud. Kokku üle 1000 euro. “Kurjategijad sisenesid lõhutud akna kaudu ning viisid minema kõik kuni viimse sendini,” rääkis ühingu esimees Nikolai Dežin.