Jõuluvanad pidasid Narvas konverentsi

20. detsember 2016

Laupäeval toimus Narvas esimest korda rahvusvaheline festival “SantaFest 2016″, mis tõi kokku mitukümmend igas vanuses jõulu- ja näärivana, Lumivalgekest ja muud pühadekuulutajad, olenemata nende soost, vanusest ja ametist. Festivalist võtsid osa nii professionaalid kui asjaarmastajad, kes tegid kogu päeva häid tegusid ja arutasid tähtsaid küsimusi.

Juba varahommikul võis Narva tänavail kohata punastes ja sinistes kuubedes tegelasi, keda ühe tavalise laupäeva kohta ebatavaliselt palju oli. Ent need linlased, kes uudistega hästi kursis on, teadsid, et piirilinnas toimub rahvusvaheline jõuluvanade festival.

Kohtumispaik oli Astri kaubanduskeskus − sealt suundusid suurte kottidega koormatud jõuluvanad juba varahommikul heategusid tegema: üks rühm läks lastekodusse, teine Narva Jumalaema Ikooni koguduse vaestemajja ja kolmas Anatoli Pljuško heategevuskeskusesse. Kõikjal võeti neid vastu avasüli, laulude ja luuletustega, ent kahjuks ei võimaldanud tihe graafik neil kusagile pikemalt peatuma jääda.

Juba kell 11 algas jõuluvanade konverents, kus arutati mitmeid väga tähtsaid küsimusi − näiteks seda, mis värvi peab olema pühadekuusk ning kui palju kingitusi võib jõuluvanalt paluda. Arutelu oli tuline ning sellest võtsid osa ka kohal viibinud täiskasvanud ja lapsed. Ühine otsus tuli selline: kuusk peab olema roheline või valge − kui ta on kaetud härmatisega − ning kingituse võib saada igaüks ainult ühe, sest vastasel korral tuleb jõuluvana kott liiga raske ja tal võtab kohalejõudmine liiga palju aega.

Tohutu suure laua taha olid kogunenud kostümeeritud külalised Eestist, Moskvast ja Peterburist ning kõigil oli väga lõbus. Ürituse peakülaline oli Moskva näärivanade kooli asutaja ja juhataja Grigori Gladkov, kes oli Moskvast kohale tulnud koos oma Lumivalgekesega − tütar Aleksandraga. Eesti jõuluvanade plejaadi eesotsas oli tituleeritud jõuluvana Aare Rebban.

Kui tähtsad küsimused arutatud ja magusad kingitused jagatud said, suundusid vanakesed lõbusas rongkäigus Fama keskusesse, kus toimusid jõuluvanade ja loominguliste kostüümide konkursid ning mitmesugused heategevusaktsioonid ja meistriklassid − neist võisid osa võtta nii kogenud kui ka algajad jõuluvanad. Grigori Gladkov aga esitas kontserdil “Uusaastalaulud” oma kauneid autorilaule.

“SantaFest” kinkis narvalastele palju uusi ja ebatavalisi muljeid ning pakkus jõulu- ja näärivanadele siirast kohtumis- ja suhtlusrõõmu. Vanakesed avaldasid lootust, et üritus saab jätku ning sellest kujuneb iga-aastane traditsiooniline sündmus, mis toob kokku jõuludega seotud tegelased maailma eri paigust. “Ainult kuupäeva tuleb muuta − veidi varem kokku saada −, sest enne pühi on kõigil väga palju töid ja tegemisi,” panid vanakesed ette.