“Anname endast kõik!”

20. detsember 2016

Kui ikka ääretult lumevaesel ajal tuleb starti ligemale pool tuhat noort, siis tähendab see, et huvi murdmaasuusatamise vastu on Eestis jätkuvalt suur, tõdes pühapäeva pärastlõunal Pannjärve suusastaadionil Salt Lake City olümpiapronks Jaak Mae.

Mael oli põhjust rõõmustada ka omanimelise suusakooli õpilaste edu üle Eesti noortesarja avaetapil, kus olid kavas eraldistardist sõidud vabastiilis. Jaak Mae suusakooli ja CFC klubi lipu all sõitnud eri vanuseklassides noored olid autasustamistseremoonial ühed sagedasemad pjedestaalile tõusjad.

“Suusatamine on tegelikult väga mitmekesine ala. Ettevalmistusperioodil kuuluvad treeningkavva väga mitmesugused spordialad. Samas aga tuleb tunnustada ka tublisid suusatreenereid, kes suudavad oma õpilaste motivatsiooni ülal hoida ka sel ajal, kui maa on must,” rääkis Eesti suusakangelane, lisades, et Pannjärve on Eestis üks omapärane paik, kus lund on sageli ka siis, kui mujal seda pole.

Kõva võitlus iga sekundikümnendiku pärast

Noortevõistlusel võideldakse iga koha ning sekundikümnendiku pärast samamoodi ihu ja hingega nagu suurtel tiitlivõistlustel. Eelnenud aastatel oma vanuseklassis sagedasti esikolmikusse jõudnud Illuka valla neiul Aveli Uustalul ei olnud seekord parim päev. Seitsmes koht ei olnud päris see, mida ta lootis. Ometigi ei saa keegi talle ette heita, nagu ta poleks püüdnud parimat. Üle finišijoone jõudnud, jäi ta paariks minutiks lumele pikali. “Andsin endast kõik! Suusk ja rada olid head. Aga päris raske oli sõita. Vorm ei ole veel nii hea kui tahaks,” ütles ta ja tõdes, et tuleb veel kõvasti trenni teha.

Oodatud medalikohale ei jõudnud seekord ka Ida-Viru viimaste aastate edukaim noorsuusataja Vane Vähk. Tänavu sügisel Otepääle Audentese spordigümnaasiumi õppima läinud 16aastane noormees pidi seekord leppima endale tavatu kümnenda kohaga. “Olen nädal aega haige olnud ja teravat tunnet täna polnud,” rääkis ta.

Vähk tuli sõitma eelkõige sellepärast, et saada korralik stardikoht noortesarja teiseks etapiks, mis sõidetakse 7. jaanuaril samuti Pannjärvel. Siis on kavas sprint, mis on ühtlasi katsevõistlus, kus selgub, kes pääseb veebruari keskel Eestit esindama Türgis toimuvatele noorte olümpiapäevadele. “7. jaanuaril on vaja eelsõit ära võita,” on tema mõtted suunatud praegu ühele olulisele võistlusele.

Olgugi et Vähil polnud tavapärast teravust, ei jäänud Kuremäe lähedal elavasse Vähkide peresse sel päeval medal tulemata. Selle sai tema noorem õde Liset, kes võitis kuni 14aastaste tüdrukute seas hõbemedali.

Alutaguse suusaklubi juhi Janek Vallimäe sõnul oli Liseti hea sõit meeldiv üllatus. “Kui meie klubi tuumikult ootasime ehk pisut enamat, siis positiivne oli, et mitmed nooremad tegijad sõitsid paremini kui varasematel aastatel,” ütles Vallimäe, lisades, et avavõistluse põhjal veel erilisi järeldusi teha ei tasu. “Hooaeg läheb täistuuridel käima jaanuaris ja siis on loodetavasti enamik meie noortest parimas hoos.”

Teine pjedestaalikoht Alutaguse suusaklubile tuli kuni 20aastaste noormeeste seas, kus Kaivo-Mart Kangro pälvis kolmanda koha.

Edukalt esinesid Pannjärve etapil ka Narva Äkke suusaklubi noored, kellest seitse jõudis ka esikümnesse. Neist parimana pälvis Vita Konopljova kuni 13aastaste tüdrukute seas kolmanda koha. Klubi eestvedaja Vladimir Všivtsevi sõnul on nende peamiselt laskesuusatamisele keskenduvad noored saanud päris tublisti harjutada ja see avaldub ka tulemustes.

Lätlased näitasid võimu

Eesti noortesarja etapil olid seekord kohal ka Läti noored, kellest mitmed jõudsid ka pjedestaalile. Kesk-Lätist Aizkrauklest oli pika sõidu Pannjärvele teinud treener Ingus Eidaks koos oma õpilastega. “Tulime vaatama, kas jääme tasemelt Eesti noortest maha või oleme jõudnud nendega samale tasemele,” tõdes ta.

Võrdlus osutus Eidaksile rõõmustavaks. Tema tütar Patricija võttis kuni 18aastaste neidude 6 km sõidus mäekõrguse võidu, olles Eesti eakaaslastest ligemale poole minuti võrra kiirem. Tema poeg Edijs sai kuni 14aastaste seas teise koha. “Olen täitsa üllatunud, me pole lumel eriti harjutada saanud. Lumega meil Lätis enam hullemat olukorda olla ei saa, korraks tuleb õige pisut ja seegi sulab kohe ära. Teel siia vaatasime aknast välja ja mõtlesime, et huvitav, kus siin see võistlus tuleb − kõik teeääred olid lumest lagedad. Aga teil siin on kõik valge,” imestas ta.