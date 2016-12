Äri ja poliitika käsikäes

20. detsember 2016

Kohtla-Järvel kestab juba mitu nädalat prügikonflikt. Prügišahtidega korterelamutes tegutsevad ühistud pole nõus maksma prügivedajale niinimetatud postamenditasu, mis nende arvates väljub linna välja kuulutatud hanke tingimustest. Linn on oma seisukoha öelnud, linnapea Ljudmila Jantšenko allkirja kandvates vastustes kõlab seisukoht, et Nikolai Ossipenko prügiveofirma Ekovir koorib ühistutelt lisamaksu täiesti õigustatult ja seaduslikult.

Võib-olla ongi nii, aga miks ei tundu linnavõimude tegevus siin läbinisti aus ja erapooletu? Vastus on väga lihtne. Sest Ossipenko firmat Ekovir juhib Viktoria Tsventarnaja, praeguse linnavõimu ustav esindaja, kes lisaks linnavolikogu liikme staatusele on ka volikogu majanduskomisjoni esimees. Selle komisjoni pädevuses on muide ka jäätmemajandus. Ja need, kes ütlevad, et eelmise linnapea, kriminaalkorras sellesama Ossipenkoga koostöös sooritatud tegude eest karistatud Jevgeni Solovjovi tagandamisega lõppes ka Ossipenko mõju linnavõimudele, teevad ilmselt nalja. Piisab, kui meenutada kriminaalasja materjalidest kohta, kus Ossipenko lubab praegusele linnapeale Jantšenkole, et ta saatis talle mingisugused pakid ära.

Jõhvis pole asjad sugugi paremad. Libedad tänavad ja kõnniteed on tekitanud nurinat ka volikogu liikmetes ning sel nädalal oli sealgi sellest juttu. Aga maakonnakeskuse tänavaid hooldava, samuti Ossipenkole kuuluva ASi N&V tegevjuht on ei keegi muu kui Jõhvi võimuliitu kuuluv volikogu esimees Eduard Rae, kes kuulub Ossipenko valimisliitu. Kõigil on võimalus kaks korda arvata, kui kurja häält julgeb vallavalitsus teha firma peale, mille juht juhib ühtlasi ka vallavalitsuse tööandjat ehk volikogu.

See kõik võibki olla juriidiliselt laitmatu ja korrektne. Kuid näitab ehedalt ära, miks on ettevõtjatel kihk minna poliitikasse. Ja huvitav, et sellist ilmselget huvide konfrontatsiooni miski ei kõiguta.